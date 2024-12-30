Візит Сибіги до Сирії: у Зеленського зробили заяву

Радник президента Дмитро Литвин зауважив, що візит очільника МЗС Андрія Сибіги відбувається на доручення президента.

Візит міністра закордонних справ України Андрія Сибіги до Сирії відбувається за дорученням президента Володимира Зеленського. Він також чекає звіт щодо візиту.

Про це заявив радник президента України Дмитро Литвин у коментарі РБК-Україна.

За словами Литвина, основні деталі візиту Сибіги до Дамаска розкажуть у МЗС. Одак він зауважив, що візит відбувається на доручення президента.

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"Це ідея президента зараз активізувати контакти — направили в Сирію продовольство, першу партію. Будуть ще в рамках програми "Зерно з України", — розповів Литвин.

Литви зауважив, що під час зустрічі Сибіги та лідера Сирії Ахмеда аль-Шараа, ймовірно, обговорювались "чутливі політичні питання".

"Зараз президент чекає звіт про цей візит і перемовини від Сибіги", — сказав Литвин.

Як розвивалися відносини між Україною та Сирією

Україна та Сирія встановили перші дипломатичні відносини у 1992 році. Однак у 2022 році тодішня влада Сирії визнала "незалежність" "ДНР" та "ЛНР", що привело до розриву дипвідносин з Україною.

Цієї осені сталось падіння режиму Башара Асада. Після чого в Україні знову заговорили про можливість відновлення дипвідносин з Сирією. Зокрема, речник МЗС України Георгій Тихий розповів, що Україна встановила контакт із новою владою Сирії і готова відновити дипломатичні відносини.

У понеділок, 30 грудня, стало відомо, що голова Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга прибув до Дамаска. Там він провів переговори з керівництвом сирійської адміністрації, лідером країни Ахмадом аш-Шараа й не тільки.

Нагадаємо, раніше Зеленський спростував інформацію про те, що Україна надає допомогу сирійському повстанському руху.

Згодом президент пообіцяв, що Україна підтримає народ Сирії щодо продовольчої безпеки.