Укрaїнa
254
1 хв

Ворог атакував енергооб’єкти на Одещині: частина області залишилася без світла

Росія вночі атакувала енергооб’єкт на Одещині: виникла пожежа, а три громади залишилися без світла.

Світлана Несчетна
Наслідки нічної атаки на Одещину

Наслідки нічної атаки на Одещину / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

Вночі росіяни завдали чергового удару по критичній інфраструктурі півдня України. Під прицілом опинилася енергосистема Одеської області.

Про наслідки атаки повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у Telegram.

Наслідки влучань та пожежа

За даними ОВА, основний удар припав на південні райони регіону. Внаслідок атаки:

  • Пошкоджено об’єкт енергетики, де після вибуху спалахнула пожежа.

  • Зафіксовано руйнування адміністративної будівлі.

  • На щастя, станом на ранок інформація про постраждалих чи загиблих не надходила.

Ситуація з електропостачанням

Через пошкодження мереж виникли проблеми зі світлом. Наразі частково знеструмлені населені пункти у трьох громадах області.

«Обʼєкти критичної інфраструктури, зокрема лікарні та водоканали, негайно переведені на резервне живлення від генераторів», — зазначив Олег Кіпер.

Ліквідація наслідків

На місцях влучань працюють рятувальники ДСНС та ремонтні бригади енергетиків. Фахівці роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі мешканців. Ситуація перебуває під контролем профільних служб.

Нагадаємо, Росія вночі атакувала Україну ударними БпЛА.

254
