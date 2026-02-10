- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 254
- Час на прочитання
- 1 хв
Ворог атакував енергооб’єкти на Одещині: частина області залишилася без світла
Росія вночі атакувала енергооб’єкт на Одещині: виникла пожежа, а три громади залишилися без світла.
Вночі росіяни завдали чергового удару по критичній інфраструктурі півдня України. Під прицілом опинилася енергосистема Одеської області.
Про наслідки атаки повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у Telegram.
Наслідки влучань та пожежа
За даними ОВА, основний удар припав на південні райони регіону. Внаслідок атаки:
Пошкоджено об’єкт енергетики, де після вибуху спалахнула пожежа.
Зафіксовано руйнування адміністративної будівлі.
На щастя, станом на ранок інформація про постраждалих чи загиблих не надходила.
Ситуація з електропостачанням
Через пошкодження мереж виникли проблеми зі світлом. Наразі частково знеструмлені населені пункти у трьох громадах області.
«Обʼєкти критичної інфраструктури, зокрема лікарні та водоканали, негайно переведені на резервне живлення від генераторів», — зазначив Олег Кіпер.
Ліквідація наслідків
На місцях влучань працюють рятувальники ДСНС та ремонтні бригади енергетиків. Фахівці роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі мешканців. Ситуація перебуває під контролем профільних служб.
Нагадаємо, Росія вночі атакувала Україну ударними БпЛА.