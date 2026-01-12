Через ворожі удари знеструмлені споживачі у 7 областях України

Відключення світла / © ТСН

Російські війська вкотре вдарили по українській енергосистемі, залишивши без світла споживачів у семи областях. Заступник міністра енергетики Роман Андарак розповів про перебіг відновлювальних робіт.

Про це повідомили в Міненерго.

У ніч проти 12 січня ворог знову здійснив атаку на об’єкти української енергетичної інфраструктури. Унаслідок обстрілів без електропостачання тимчасово залишилися споживачі в Одеській, Житомирській, Сумській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській та Чернігівській областях. Аварійно-відновлювальні роботи енергетики розпочали ще вночі.

Ситуація зі світлом 12 січня за областями

На території Одеської та Житомирської областей ремонтні роботи тривають — фахівці працюють над якнайшвидшим поверненням електроенергії до осель споживачів.

У Чернігівській області внаслідок ворожого обстрілу зазнав пошкоджень один з об’єктів енергетичної інфраструктури, через що знеструмлено низку населених пунктів. Відновлення електропостачання розпочнеться одразу після стабілізації безпекової ситуації.

У Києві та області також тривають відновлювальні заходи. На частині правого та лівого берегів столиці застосовуються екстрені відключення світла. Водночас енергетики поступово переходять від аварійних обмежень до прогнозованих графіків погодинного вимкнення електроенергії.

Знеструмлення через негоду

Окремо фіксуються знеструмлення через складні погодні умови:

у Київській області без світла залишився 161 населений пункт,

у Закарпатській — 48,

у Дніпропетровській — 36,

у Чернігівській — 15.

Ремонтні бригади обленерго працюють над відновленням пошкоджених ліній електропередач.

Наразі в більшості регіонів країни діють графіки погодинних відключень. У Києві та області, а також на Одещині, Харківщині й Донеччині застосовуються аварійні графіки, тривалість яких може змінюватися залежно від подальшого зниження температури повітря.

Андарак закликав громадян поставитися з розумінням до тимчасових обмежень, підтримувати одне одного та за можливості ощадливо користуватися електроенергією в цей непростий період.

Нагадаємо, уранці 12 січня російська армія атакувала цивільну інфраструктуру міста Новгород-Сіверський на Чернігівщині. Внаслідок обстрілу пошкоджено важливий енергооб’єкт, що призвело до знеструмлення низки населених пунктів.

Окрім того, російські загарбники знову вдарили по енергетичній інфраструктурі Одеської області, завдавши серйозних руйнувань. Як повідомили в ДТЕК, через масштабні пошкодження обладнання без електропостачання залишилися 33,5 тис. сімей.