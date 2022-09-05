Ворожі кораблі загрожують Україні 16 ракетами типу "Калібр"

Корабельне угруповання ворожих сил в Чорному морі без зміни тактики дій, складу та задач.
Про це інформує оперативне командування «Південь».
Воно продовжує погрожувати уражати ракетним ударом з 2 надводних ракетоносіїв, сумарний залп з яких складає 16 ракет типу «Калібр».
«Враховуючи всі загрози і ризики, що несе із собою нагнітання ситуації в регіоні, не наражайте себе на небезпеку, будьте свідомими і мудрими, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, дотримуйтесь алгоритму і правил дій, не довіряйте фейкам і сумнівним джерелам інформації. Довіряйте силам оборони та не сповіщайте ворога про їх дії заради вашої безпеки та захисту.
В єднанні наша сила! Разом до Перемоги!», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, з чорноморських портів, які розблокували наприкінці літа, відправили вже майже два млн тонн аграрної продукції. Тим часом до “зернового коридору” хочуть увійти ще 64 судна.
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