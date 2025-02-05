Як вплине антициклон Elvira на погоду в Україні 6 лютого: прогноз синоптикині

6 лютого потужний антициклон Elvira принесе суху погоду в Україну та Європу, відсуваючи вологі циклони та атмосферні фронти в Атлантику та за Скандинавію.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.

За її словами, лише на заході країни хвіст атмосферного фронту спричинить невеликий сніг, а в Криму можливий мокрий сніг через вплив циклону з південного сходу.

Температура вночі коливатиметься від -3 до -8 градусів, вдень буде від -3 до +2 градусів. На дорогах спостерігатиметься ожеледиця, тому варто бути обережними при пересуванні пішки та за кермом. Вітер буде помірним, але на півдні та сході можливі пориви до 15-20 м/с.

У Києві опади малоймовірні, на дорогах ожеледиця. Температура вночі від -2 до -4 градусів, вдень близько 0°C.

Істотних опадів в Україні найближчим часом не очікується, вдень температура залишатиметься близькою до нуля або з незначними "плюсами".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що погода в Україні до кінця тижня буде прохолодною, з найнижчими температурами в окремих регіонах.

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