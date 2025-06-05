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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Чи буде сьогодні вночі масований удар РФ: нардеп Железняк відповів

Нардеп Железняк заявив, що ні депутати, ні посольства не мають точної інформації про час і місце ракетних ударів РФ.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Чи буде сьогодні вночі масований удар РФ

Чи буде сьогодні вночі масований удар РФ / © ТСН.ua

Народний депутат Ярослав Железняк прокоментував висловлювання свого колеги Романа Костенка, що масований російський обстріл може відбутися сьогодні вночі.

Про це Железняк написав у Telegram, а також доповний у своєму youtube.

«Я вам чесно скажу, за понад три роки повномасштабної війни ніхто з чиновників (та і не тільки), ні в США, ні у Великій Британії, точно не знає як / коли/ куди будуть обстріли. Особливо депутати. Не знають і посольства. У них така сама інформація від ГУРу», — запевнив він.

За словами нардепа, посольства не володіють точною інформацією про удари, їхні рекомандії скоріше загальні — так би мовити «про всяк випадок».

Железняк вважає, що єдина нормальна порада на тлі цієї «істерії»: в разі повітряної тривоги треба перейти у укриття. «І це не залежить від того, що розганяють по телеграм-каналах», — підсумував він.

Нагадаємо, що посольство США в Києві вчора, 4 червня, знову попереджало про загрозу нового російського обстрілу.

А президент Дональд Трамп вчора заявив, що розмовляв з Путіним, і диктатор йому повідомив, що завдасть ударів по Україні у відповідь на українську атаку по російських військових летовищах.

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Дата публікації
Кількість переглядів
2925
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