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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
69
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1 хв

YouTube заблокував канали Арестовича та інших підсанкційних осіб — РНБО

Канали на YouTube Арестовича, Бондаренка та ще трьох підсанкційних осіб більше не працюють на території України.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Олексій Арестович

Ексрадник ОП Олексій Арестович

Платформа YouTube обмежила доступ до акаунтів, які належать особам зі списку санкцій РНБО. Серед них — ексрадник ОП Олексій Арестович.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації України.

YouTube заблокував канал підсанкційного Олексія Арестовича, а також акаунти Костянтина Бондаренка, Дмитра Васильця, Анастасії Кашеварової (DailyStorm, This is media) та Павла Оніщенка.

Ці особи перебувають під санкціями РНБО, запровадженими указами президента Володимира Зеленського.

«Нагадаємо, раніше YouTube вже блокував канали Олександра Шелеста та Вадима Карасьова. Всі канали не працюють на території України», — зазначили в РНБО.

Нагадаємо, Зеленський запровадив санкції проти російських артистів.

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