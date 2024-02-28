З вінками — до бабусі: прикордонники викрили “чорну” легенду для перетину кордону

Щоб потрапити до прикордонного села на Закарпатті, зловмисники вигадали історію про похорон.

У Закарпатській області прикордонники затримали двох жителів Харківщини, які намагалися незаконно перетнути кордон з Румунією, повідомивши, що їдуть на похорон бабусі. Щоб підтвердити свою легенду — показали похоронні вінки.

Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.

Авто, яким їхали чоловіки, прикордонний наряд відділення “Хижа” Мукачівського загону зупинив на контрольному посту. Водієм був житель Закарпаття, який назвався таксистом, який везе пасажирів на похорон у село Чорнотисово. Але самі пасажири не змогли пригадати ні як звати “покійну” бабусю, ні її точної адреси.

Зрештою прикордонники з’ясували, що харків’яни заплатили псевдотаксисту та його спільникам по тисячі доларів за те, щоб їх переправили через кордон.

З прибуттям на Закарпаття вони заплатили за переправу, а їм видали поминальні вінки та наказали при зустрічі з прикордонниками розповідати легенду про похорон бабусі.

Наразі оперативники прикордонного загону ретельно вивчають усі деталі правопорушення, аби встановити коло причетних до незаконного переправлення чоловіків через кордон.

Нагадаємо, у Закарпатській області 33-річний мешканець Берегівського району організував незаконне переправлення чоловіків призовного віку за межі України. Зловмисник залучив у спільники місцевих чоловіків – ділки забезпечували перетин кордону поза офіційними пунктами пропуску.

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