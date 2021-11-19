Зеленський призначив тимчасового керівника Закарпатської ОДА

Президент також звільнив Анатолія Полоскова з посади глави Закарпатської ОДА.

Президент Володимир Зеленський призначив тимчасового керівника Закарпатської обласної державної адміністрації: область очолив Петро Добромільський.

Указ №588/2021оприлюднений на офіційному сайті президента

"Тимчасово покласти виконання обов’язків голови Закарпатської обласної державної адміністрації на Добромільського Петра Петровича", - йдеться в указі.

Слід зазначити, що Добромільський був заступником голови обласної державної адміністрації Закарпатської області.

Крім того, іншим указом президент звільнив Анатолія Полоскова з посади глави Закарпатської ОДА. "Звільнити Полоскова Анатолія Олександровича з посади голови Закарпатської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою", - йдеться в документі.

Як повідомлялося, 15 листопада депутати Закарпатської обласної ради звільнила очільника облради Олексія Петрова. Зеленський призначив колишнього главу СБУ в Кіровоградській області Олексія Петрова новим очільником Закарпатської ОДА у квітні 2020 року. У грудні - він очолив облраду.

Читайте також:

Киву обеззброїли: нардепа змусили здати обидва нагородних пістолети

США готові до співпраці в розслідуванні замаху на вбивство Лещенка - Монастирський

- Монастирський Суд обрав Леросу запобіжний захід і забрав закордонний паспорт