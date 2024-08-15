Зеленський просить Раду негайно зібратися: які питання мають вирішити

Зеленський закликав парламентарів зібратися на засідання і розглянути деякі питання якомога швидше.

Президент України Володимир Зеленський закликав Раду зібратися на засідання "невідкладно найближчим часом".

Про це він повідомив під час свого відеозвернення 15 серпня.

Зеленський окреслив чотири ключові питання, які потребують законодавчого врегулювання. Перше стосується гарантій для військових на території РФ.

"Ми маємо чітко гарантувати саме на законодавчому рівні, що наші воїни, які беруть участь у Курській операції, наприклад, та братимуть участь в усіх інших наших діях на території держави-агресора, будуть отримувати абсолютно всі виплати та преференції, які передбачені для передової", — сказав глава держави.

Друге питання стосується громадянства для іноземних легіонерів. Зеленський пропонує надати українське громадянство іноземцям, які воюють за Україну, а також їхнім рідним.

"Кожен воїн, який захищає українську державу, захищає наших людей, захищає нашу незалежність, заслуговує на визнання та максимальну підтримку," — підкреслив президент.

Третє питання стосується врегулювання поводження з трофейною зброєю. Президент закликає розробити чіткі правила щодо зброї, захопленої у боях.

Останнє, четверте питання, стосується позбавлення звань і нагород зрадників. Глава держави наполягає на створенні механізму позбавлення державних нагород та звань осіб, які зрадили Україну після 24 лютого 2022 року, співпрацюють з окупантами або перейшли на бік Росії.

"Це має бути зроблено реально – так, щоб рішення про позбавлення нагород не було лише декларативним, а дійсно фіксувало, як Україна ставиться до такої особи", — додав глава держави.

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Нагадаємо, 15 серпня президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача і заслухав доповідь головкома ЗСУ Олександра Сирського про ситуацію на Курщині.

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