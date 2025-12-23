- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 29
- Час на прочитання
- 1 хв
Зеленський нагородив 10 енергетиків ДТЕК за повернення світла після обстрілів
10 енергетиків ДТЕК було відзначено державними нагородами Президента Володимира Зеленського за повернення світла після обстрілів.
Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.
"22 грудня, в день професійного свята всіх енергетиків України, Президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди десятьом енергетикам ДТЕК", - йдеться в ньому.
В компанії підкреслили, що ці нагороди — заслужене визнання щоденної роботи людей, які відновлюють і захищають енергосистему під обстрілами, у прифронтових регіонах і в надскладних умовах.
«Немає зараз в Україні такої електростанції, яка б не постраждала від російських ударів. І всі живі українські енергетичні обʼєкти, всі наші живі енергетичні мережі – це те, що змогли захистити, відновити, побудувати тисячі наших працівників та працівниць енергетичної галузі», — наголосив Президент Володимир Зеленський відзначаючи енергетиків.
Також 1 фахівець був нагороджений подякою Премʼєр-міністра, 9 - почесними грамотами Кабінету Міністрів, а 188 енергетиків отримали грамоти і подяки від Міністерства енергетики.