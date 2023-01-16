Звірячий удар по Дніпру: доля зниклих безвісти 29 людей досі невідома

Рятувальники розповіли про кількість жертв російського удару по багатоповерхівці в Дніпрі.

Станом на 16:00 16 січня від російського ракетного удару по житловій багатоповерхівці в Дніпрі загинули 40 людей, серед них - 3 дитини. Ще 76 осіб травмовано, з них 14 – діти.

Як повідомили в ДСНС України, отримано 46 повідомлень про безвісти зниклих людей, з яких перебування 17 осіб встановлено, доля 29 осіб ще з'ясовується.

Було врятовано 39 осіб, з них 6 дітей.

Психологи ДСНС надали допомогу 145 постраждалим. Тривають пошуково-рятувальні роботи та демонтаж небезпечних конструктивних елементів. Комунальні служби вивезли понад 8 тис. 200 тон будівельних уламків та 41 пошкоджений автомобіль.

Загалом до робіт залучено 544 особи та 75 одиниць техніки з них від ДСНС - 114 осіб та 24 одиниці техніки.

Російський ракетний удар по багатоповерхівці в Дніпру

14 січня Росія обстріляла Дніпро. Ворожа ракета Х-22 влучила у дев'ятиповерхівку, зруйнувавши цілу секцію будинку та вбивши щонайменше 40 людей. Пошукова операція триває.

ТСН.ua зібрав наявну інформацію про жертв російського ракетного удару.

СБУ встановила прізвища російських льотчиків, причетних до ракетного удару по Дніпру.

Після влучання ракети в багатоповерхівку в Дніпрі правоохоронці виявили підозрілих перехожих, які, за попередньою інформацією, незадовго до трагедії фотографували один з об’єктів енергетичної інфраструктури. За неофіційними даними, йдеться про підлітків, які могли бути учасниками інтернет-гри, створеної росіянами з метою виявлення саме таких об’єктів.

39 врятованих: з-під завалів у Дніпрі не втрачають надії дістати живих людей

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