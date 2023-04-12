Франція блокує рішення ЄС щодо купівлі боєприпасів для України – ЗМІ

Франція блокує рішення про виділення 2 млрд євро на фінансування постачань боєприпасів для України. Це рішення вимагає одноголосності серед держав-членів ЄС.

Про це пише польське агентство PAP із посиланням на високопосадовця ЄС.

Рішення про купівлю боєприпасів для України ухвалили на саміті ЄС у березні: фінансування в 2 млрд євро мають бути забезпечені з Європейського фонду миру.

З цієї суми 1 млрд євро має призначатися для відшкодування постачань боєприпасів зі складів держав-членів. Наразі на європейських складах немає необхідної кількості снарядів, тож виникла ініціатива закупівель поза межами ЄС.

"Проти цього, однак, виступила Франція. У цій ситуації виходом було б отримання боєприпасів у третій державі як пожертвування, а потім відшкодування зі складів держави-члена шляхом передавання третій країні іншого озброєння. Французи перед святами заблокували рішення ЄС щодо другого мільярда євро. У проєкті містився запис про те, що боєприпаси мають бути відшкодовані на підставі запитів, які подає Україна. Додатково до рішення про боєприпаси Франція хоче дописати можливість відшкодування постачання ракет", – повідомило джерело в ЄС.

На думку деяких дипломатів, за рішенням Франції може стояти лобіювання з боку оборонних компаній.

"Мова йде про створення механізму примусу до замовлення конкретного обладнання, яке, насправді, може і не знадобитись Україні", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, лідери країн ЄС схвалили спільну закупівлю боєприпасів та передавання ракет "земля-земля" Україні.

Через два тижні після того, як ЄС оголосив про історичну угоду про надання Україні купи боєприпасів, блок все ще розбирає юридичні деталі того, як її фактично реалізувати.

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