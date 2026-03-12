Чи працюють детокс-програми та що насправді виводить токсини з організму

Детоксикація — це процес нейтралізації та виведення токсичних речовин із організму / © pixabay.com

Сучасна людина не завжди веде здоровий спосіб життя, правильно харчується та приділяє достатньо уваги фізичній активності. Всі ці фактори мають негативний вплив на здоров’я та наряду з факторами навколишнього середовища, можуть призводити до накопичення в організмі шлаків та токсинів.

Про це пише Eat This, Not That.

Тому у сучасному світі все більше людей починають використовувати детокс для очищення організму. Детокс-програми бувають різні. Деякі програми пропонують навіть 30-денні курси. Деякі — обмежуються 7-денними.

Часто під детоксом розуміють такі практики:

постування

пиття лише соків та інших напоїв

їсти лише певний перелік продуктів

використовувати БАДи та/або трави

використання послаблювальних засобів або клізм

Під час детоксикації важлива нутрицевтична підтримка, адже потрібно підтримувати печінку, шкіру плюс обов’язкові фізичні вправи, щоб допомогти організму виводити з організму токсини.

Чи всім можна детокс

Людям з хронічними захворюваннями перед програмою очищення необхідно обов’язково проконсультуватися з лікарем. Адже, наприклад, у разі порушень функції щитоподібної залози, коли гормони знижені, не можна проходити детокс-програми. Також не можна у разі важких хронічних захворюваннях: хронічна ниркова недостатність, серцева недостатність, важкий цукровий діабет, туберкульоз, онкологія та інші важкі захворювання.

Що треба їсти

Під час детоксикації у вашому раціоні мають бути ті продукти, які піддавалися мінімальній обробці, наприклад, фрукти, овочі, цільнозернові продукти і білки. Це обмежує використання сумнівних консервантів, натрію і добавок, але при цьому забезпечує організм необхідними поживними речовинами. Крім вживання меншої кількості обробленої їжі, ви можете зосередитися на конкретних поживних речовинах, наприклад, на продуктах із високим вмістом протизапальних сполук. Це допоможе в очищенні організму, одночасно підтримуючи його на клітинному рівні.

Пийте більше води

Вода необхідна для багатьох функцій організму, включно з регулюванням температури, засвоєнням поживних речовин, виведенням відходів і детоксикацією. Коли ви зневоднені, будь-яка з цих функцій може постраждати.

Потреби кожної людини в рідині різні, залежно від ваги, складу тіла, звичок і фізичної активності, і це лише деякі фактори. Переконайтеся, що принаймні половина загальної кількості рідини, яку ви споживаєте, складається з води, і прагніть до того, щоб кількість води значно перевищувала кількість інших рідин.

Додайте пробіотики

Пробіотики — це корисні бактерії в кишечнику, які допомагають у багатьох функціях. Дослідження показують, що одні пробіотики беруть участь у процесах детоксикації, інші — допомагають у втраті ваги, а треті підтримують здоров’я травної системи. Завдяки функціям пробіотиків вони здатні впливати на детоксикацію кількома способами. Пробіотики можна знайти в багатьох популярних продуктах, таких як грецький йогурт, кефір, квашена капуста і ферментовані продукти.

Додайте протизапальні продукти

Збільшуючи кількість протизапальних продуктів, ви можете зменшити запалення в організмі. Протизапальні продукти включають жирну рибу, таку як лосось і сардини, горіхи і зелені листові овочі. Усі ці продукти піддаються мінімальній обробці і сприяють як зниженню ваги, так і детоксикації.

Раніше повідомлялося, що трав’яні детокс-чаї та добавки, які обіцяють очищення організму, можуть спричиняти ураження печінки та нирок.