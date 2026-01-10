Як доглядати за волоссям взимку і чого уникати

Здорове волосся — це не лише про естетику / © unsplash.com

У зимовий період волосся легко пересушити, а відновлення належного стану може зайняти тривалий час.

Тому варто дотримуватися кількох важливих правил, щоб не погіршити їхній вигляд.

Основні рекомендації

Обов’язкове носіння головного убору

Носіння шапки або іншого головного убору в зимовий період допоможе захиститися від несприятливого впливу морозу і холоду.

Наслідки впливу морозу на волосся:

збільшення ламкості та сухості

зниження швидкості росту

порушення живлення волосяних фолікул

Щоденне використання кондиціонера

Перепад температур — стрес для волосся. На вулиці холодно, а в приміщенні жарко та сухо через постійну роботу опалювальних приладів. В результаті, його гідроліпідний прошарок зменшується, воно стає неслухняним, сухим та може електризуватися. І тут без застосування кондиціонера не обійтися.

Правильно підібраний засіб допоможе:

захистити волосся від пошкоджень

склеїти кератинові лусочки

зберегти вологу, яка підтримує гладкість, шовковистість, блиск волосся

зробити пасма більш слухняними та полегшити процес розчісування

Миття голови

Взимку краще мити голову теплою, а не гарячою водою. Це допоможе уникнути пересушування шкіри голови та зберегти природний захисний бар’єр. Обирайте м’які, зволожувальні шампуні без агресивних компонентів, що не містять сульфатів та парабенів.

Внутрішнє живлення

Здоров’я волосся значною мірою залежить від загального стану організму. Збалансоване харчування, багате на вітаміни (особливо A, C, E), мінерали (цинк, залізо) та омега-3 жирні кислоти, забезпечить волосяні фолікули всім необхідним для росту міцних і здорових пасом.

Щоб зберегти здорове волосся

Відмовтеся від гарячого укладання

Рідше мийте голову

Лікуйте волосся у салоні

Використовуйте живильні маска для догляду

Відмовтеся взимку від стайлінгових засобів

У сильні морози волосся краще захищати головним убором

Раніше ми писали про те, що робити, якщо від природи волосся тонке, ви переживаєте сезонне випадіння чи помічаєте поступове порідіння. Більше корисних порад читайте у новині.