Густе волосся: дієві поради, які покращать його стан

Густе волосся / © Credits

Реклама

Хороша новина полягає у тому, що чудес не існує, але видання Real Simple розповіло про перевірені способи зробити з часом волосся візуально та фізично густішим. Це поради, які легко впровадити у щоденну рутину, без агресивних процедур і сумнівних «лайфгаків».

Живлення зсередини

Почнімо з головного, волосся росте не через шампунь, а з організму. Збалансоване харчування впливає не лише на самопочуття, а й на стан шкіри, нігтів і, звісно, волосся.

Дефіцит поживних речовин часто стає причиною ламкості та випадіння волосся. Необхідно звертати увагу на рівень:

Реклама

заліза

вітаміну D

гормонів щитоподібної залози

Якщо проблема з густотою триває довго, варто звернутися до спеціаліста, а не експериментувати самостійно з добавками.

Масаж шкіри голови

Звучить занадто просто, але наука підтверджує, що масаж шкіри голови стимулює ріст волосся. Він покращує кровообіг і буквально «розтягує» волосяний фолікул, а це дозволяє волоссю рости товстішим. Як це робити:

кінчиками пальців

легкими круговими рухами

під час миття голови чи перед душем

Можна використовувати спеціальні масажери, головне, без надмірного тиску.

Захист від сонця

УФ-промені шкодять не тільки обличчю. Вони руйнують структуру волосся, роблять його тоншим, ламким і тьмяним.

Реклама

Сонце запускає утворення вільних радикалів у стрижні волосини, що руйнує внутрішні зв’язки. Рішення прості:

капелюхи та хустки

сонцезахисні спреї для волосся

уникання тривалого перебування під прямим сонцем

Менше стресу

Хронічний стрес — один із найпідступніших ворогів густоти волосся. Підвищений рівень кортизолу може викликати тривале випадіння. Окремий стан — телогенове випадіння, яке часто виникає після:

операцій

сильних емоційних потрясінь

пологів

втрати близьких

Це тимчасово, але відновлення може тривати місяці. Чим раніше усунути тригер, тим швидше волосся повернеться до норми.

Теплове укладання

Фени, плойки та праски — не найкращі друзі тонкого волосся. Надмірне тепло зневоднює волосся, руйнує молекулярні зв’язки ьа робить його ще тоншим. Як мінімізувати шкоду:

Реклама

зменшити частоту гарячого укладання

завжди використовувати термозахист

обирати нижчі температури

Зволожена шкіра голови

Густота починається зі шкіри голови. Пересушена, забита чи подразнена шкіра — поганий ґрунт для росту. Уникайте надмірного миття, агресивних сульфатів і частого сухого шампуню. Що допоможе:

поживні сироватки для шкіри голови

регулярне, але м’яке очищення

ретельне видалення стайлінгу

Обережне розчісування

Механічне пошкодження — одна з найчастіших причин ламкості. Поради:

гребінь із широкими зубцями

мінімум ривків

не розчісувати мокре волосся

Маски для волосся

Глибокі кондиціонери та маски зміцнюють волосся поступово, але ефективно. Шукайте у складі:

масло ши

арґанову олію

кератин

Використовуйте 1 раз на тиждень і зосереджуйтесь на довжині та кінчиках.

Реклама

Немає однієї чарівної процедури. Але є комбінація звичок, які реально працюють — це харчування, турбота про шкіру голови, захист від стресу та тепла, делікатний догляд. Густе волосся — це не спринт, а марафон. І з правильним підходом результат обов’язково буде.