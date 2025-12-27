ТСН у соціальних мережах

Астрологічний прогноз на 27 грудня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Саламандра

Саламандра / © Credits

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли потрібно робити роботу над помилками — насамперед, у стосунках з іншими людьми

Символ дня: саламандра.

Стихія дня: Земля, Вогонь.

Щасливе число дня: 8.

Щасливий колір дня: червоний і чорний.

Щасливі камені дня: гранатит, хризоліт.

За яку частину тіла відповідає: шлунок.

Хвороби дня: необхідно звернути увагу на стан шлунково-кишкового тракту і серцево-судинної системи.

Харчування дня: день сприятливий для лікувального голодування, але, перш ніж вдатися до нього, необхідно порадитися з лікарем.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.

Магія і містика дня: ворожіння дасть відповідь на будь-яке запитання.

Сни дня: сни нинішньої ночі нагадають про плани — як професійні, так і особисті, які не були реалізовані.

Табу дня: не можна сидіти на місці — потрібно якомога більше рухатися.

Цитата дня: «Немає більш вірного друга, ніж книжка» (Ернест Гемінгвей).

