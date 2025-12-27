ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Астрологиня назвала знаки зодіаку з найогиднішим характером

Істина про те, що в кожного з нас свій характер, є аксіомою, а отже, доказу не потребує.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Ось тільки в одних він легкий і поступливий, а в інших настільки важкий, що спілкування з ними виводить із себе навіть володарів ангельської вдачі.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодіаку з найогиднішим характером.

Овен

З Овнами важко спілкуватися через їхню запальність: коли їм щось не подобається, вони реагують різко і спалахують миттєво. Щоправда, вони так само швидко "остигають", але в нетривалий момент своєї реактивності можуть наговорити - і навіть зробити - те, про що всі, включно з ними самими, згадуватимуть із жахом.

Діва

Діви вміють наполягти на своєму в будь-якій ситуації і будь-якій життєвій сфері, водночас вони не кричать і не скандалять, просто поступово і поступально тиснуть на того, від кого хочуть чогось домогтися. Треба володіти особливим складом характеру, щоб витерпіти такий - перманентний - стрес, тому спілкуватися з представниками знака можуть не всі.

Телець

Тельців вирізняє не тільки рідкісна впертість і відкладена запальність, яку вони можуть продемонструвати й через добу після конфлікту, а й рідкісна - слоняча - злопам'ятність. Представники знака ніколи не забувають образ - як істинних, так і уявних, і можуть зіпсувати життя іншим постійними нагадуваннями про них.

