Робіть це вчасно: названо найкращий час для обіду 

Той, хто пропускає обід, швидше за все, почне заповнювати нестачу їжі подвійною порцією вечері.

Обід так само важливий, як і будь-який інший прийом їжі. Правильне харчування нашого організму поживними речовинами, які нам потрібні в обідній час, допомагає забезпечити організм стійкою енергією протягом дня і працює на запобігання переїданню.

Однак, якщо ми пообідаємо занадто рано або занадто пізно, ми можемо не отримати всіх потенційних переваг для здоров'я, пов'язаних з їжею, особливо коли йдеться про рівень енергії та розумової концентрації.

Пізній обід може призвести до того, що деякі люди пропускають вечерю, а потім відчувають голод ближче до сну, також це може сприяти перекусу солоними або солодкими продуктами з низькою поживною цінністю.

Ваш метаболізм досягає максимуму кожен день від 10 до 14 годин, у цей час потрібно пообідати. Обід має бути легшим за сніданок та ситнішим за вечерю. Вибирайте білкові продукти, салати, але не налягайте на жирне.

Крім того, дослідники виявили докази того, що споживання калорій до полудня може мати позитивний омолоджувальний ефект.

Раніше ми писали про поради, які не допоможуть схуднути. Більше про це читайте у новині.

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