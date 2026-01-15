Прогулянка / © Credits

Достатньо додати лише п’ять хвилин руху та зменшити час сидіння на пів години щодня, щоб помітно вплинути на тривалість життя. На це вказують результати масштабного міжнародного дослідження, яке охопило понад 135 тисяч людей з Великої Британії, США, Норвегії та Швеції.

Про це повідомило видання The Guardian.

Науковці з Норвезької школи спортивних наук з’ясували: додаткові п’ять хвилин фізичної активності помірної інтенсивності — наприклад, швидкої ходьби — можуть знизити ризик смертності приблизно на 10%. А скорочення сидячого способу життя на 30 хвилин на день — на 7%.

Найпомітніший ефект отримали у групі найменш активних людей. Саме вони виграли б найбільше, додавши до свого дня кілька хвилин руху. Автори підкреслюють: ці висновки не є персональною рекомендацією щодо навантажень, але демонструють значний потенціал мінімальних змін для здоров’я суспільства.

Професор Ейден Догерті з Оксфордського університету, який не був залучений до роботи, назвав аналіз «кроком уперед». На важливості висновків наголосив і дослідник Лондонського університету Брунеля Деніел Бейлі. За його словами, п’ять додаткових хвилин руху — це життєздатна мета навіть для тих, хто мало тренується. Помірна активність включає швидку ходу, хатні справи або роботу в саду.

Паралельно в eClinicalMedicine опублікували інше дослідження: покращення сну, харчування та фізичної активності у комплексі також пов’язане із довшим життям. Навіть незначні зміни — плюс п’ять хвилин сну, дві хвилини інтенсивнішого руху та півпорції овочів — можуть додати рік життя людям з найгіршими показниками цих звичок.

Команда Сіднейського університету вивчала дані майже 60 тисяч учасників. За їхніми висновками, оптимальний режим — 7–8 годин сну, щодня понад 40 хвилин помірної чи інтенсивної активності та збалансоване харчування — асоціюється з тривалістю життя майже на десятиліття довшою.

Нагадаємо, багато хто вимірює якість сну кількістю годин, проте лікарі наголошують: набагато важливішою є стабільність режиму.