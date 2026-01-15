Чи можна замінити цукор на стевію і як це вплине на здоров’я

Стевія — натуральний замінник цукру / © Associated Press

Стевія — це рослина з родини айстрових. Солодкість стевії надають спеціальні речовини в складі її листків — стевіолові глікозиди. Вони до 400 разів солодші за основний компонент звичайного цукру — сахарозу.

Стевія належить до категорії «нових підсолоджувачів». Найчастіше виробники змішують її з іншими речовинами, такими як еритрит (цукровий спирт) чи декстроза (глюкоза).

Стевія може впливати на такі функції організму:

Схуднення чи набір ваги

Рівень холестерину

Вживання стевії варто уникати:

вагітним та жінкам на ГВ (недостатньо досліджень безпеки)

дітям (краще формувати правильні смакові звички без надмірної кількості солодощів)

людям з алергіями (особливо на рослини родини айстрових)

у разі проблем зі ШКТ (деякі цукрозамінники можуть викликати розлади)

Стевія відрізняється тим, що має природне походження (виробляється з листя рослини Stevia rebaudiana). FDA називає безпечним добове споживання стевії у дозі 4 міліграми на кілограм (мг/кг) маси людини.

Доведеним на сьогодні негативним ефектом стевії є її здатність впливати на продукування гормонів репродуктивної системи, зокрема підвищувати вироблення прогестерону.

Цукрозамінники не є тією альтернативою, яка допоможе вам їсти скільки завгодно солодощів без ризиків зіпсувати фігуру. На жаль, отримавши фігуру мрії, можна на додачу отримати масу серйозних проблем зі здоров’ям.

Такої думки дотримують не лише прогресивні дієтологи. За останніми рекомендаціями Всесвітньогї організації охорони здоров’я «не рекомендується використовувати підсолоджувачі, які не містять цукру, для контролю маси тіла».

Такі рекомендації ВООЗ ґрунтуються на даних, які підтвердили, що вживання підсолоджувачів, що не містять цукру, не дає жодних довгострокових переваг у зниженні жирових відкладень у дорослих чи дітей. Однак, цукрозамінники «можуть викликати потенційні небажані ефекти від тривалого використання, такі як підвищений ризик діабету 2 типу, серцево-судинні захворювання та смертність у дорослих».

