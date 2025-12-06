Як цукор та солодкі напої вбивають ваше волосся: дієтологиня назвала несподівані причини

Волосся / © unsplash.com

Наша зачіска може неабияк вплинути на самооцінку. Витончення чи випадіння волосся це звичайний природний процес, однак іноді воно може бути тривожним сигналом. Проте фахівці попереджають: різка втрата волосся може свідчити про наявність прихованих проблем зі здоров’ям, які не варто ігнорувати.

Наше волосся може випадати з різних причин. Іноді випадіння волосся є постійним — це стосується, наприклад, чоловічого та жіночого облисіння, яке зазвичай успадковується від батьків. Але часто випадіння волосся є тимчасовим, викликаним зовнішніми факторами, як-от сильний стрес, хвороба, нестача заліза в організмі, різка втрата ваги або лікування раку.

Якщо люди хвилюються про стан свого волосся або хочуть його покращити, вони часто шукають поради та ідеї у соціальних мережах, ділячись досвідом з іншими. При цьому експерти підкреслюють: ваш щоденний раціон та напої, які ви п’єте, мають великий вплив на те, наскільки здоровим буде ваше волосся.

Дієтологиня Вінні Кодамала з LloydsPharmacy Online Doctor розповіла, як порушення режиму сну, споживання більшої кількості їжі в темряві та підвищена тяга до цукру можуть впливати на ріст волосся.

Волосся / © pexels.com

«Коли дні стають коротші, ми менше піддаємося впливу природного світла та більше — штучного, особливо вночі, що може порушити наш внутрішній біологічний годинник», — зазначила експертка.

Вона розповіла, що коли відбувається порушення внутрішнього годинника, тоді порушуються гормональні та інсулінові ритми. Своєю чергою це впливає на метаболізм та рівень глюкози в крові. Як наслідок ми сильніше хочемо з’їсти щось солодке чи жирне.

«Люди, які стурбовані випадінням волосся, повинні пам’ятати про кількість спожитого цукру. Оскільки надлишок цукру змушує підшлункову залозу виробляти більше інсуліну, що може негативно вплинути на кровоносні судини шкіри голови», — наголосила Кодамала.

Кодамала радить уникати солодких святкових напоїв, як-от гарбузовий лате чи гарячий шоколад. Надлишок цукру в них може сильно зашкодити здоров’ю волосся. Крім того, цукор викликає запалення, яке псує кровоносні судини та шкіру біля коренів волосся.

Дієтологиня також наголошує, що вам слід звернутися до сімейного лікаря, якщо ви помітили у себе погіршення стану вашого волосся.

Раніше косметологиня Ганна Кравчук розповіла, як правильно доглядати за волоссям у холодний сезон. За її словами, взимку воно стає особливо вразливим: мороз, сухе повітря та перепади температур одночасно погіршують його стан. Волосся слабшає, швидше жирніє та втрачає блиск.

