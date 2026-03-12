ТСН у соціальних мережах

Здоров'я

Здоров’я
194
2 хв

Неочікуваний ефект: ці продукти можуть вбити вашу печінку

Наслідки неправильних звичок накопичуються і з часом призводять до дисфункції печінки і пов’язаних з нею захворювань.

Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Печінка

Печінка / © Credits

Печінка — це орган, розташований під ребрами з правого боку черевної порожнини. Її вага може сягати до 1,8 кілограма. Печінка необхідна для перетравлення їжі, виведення з організму продуктів розпаду та вироблення особливих речовин, які забезпечують нормальне згортання крові.

Про це пише Eating Well.

Печінка працює цілодобово, щоб детоксикувати організм, підтримувати обмін речовин і зберігати необхідні вітаміни. Але її роботі суттєво шкодять солодощі. Вони можуть бути частиною здорового харчування в помірних кількостях, а саме доданий цукор може ховатися в інших несподіваних продуктах. До прикладу, у зернових батончиках, йогурті, пластівцях чи навіть хлібі.

Дослідження показують, що надмірне споживання доданого цукру не тільки збільшує ризик захворювань печінки, але й може прискорити прогресування хвороби.

«Продукти з високим вмістом доданого цукру, особливо ті, що містять фруктозу, в основному переробляються печінкою. Коли споживання доданого цукру постійно перевищує те, що печінка здатна обробити, надлишок цукру перетворюється на жир і зберігається в клітинах печінки, збільшуючи ризик захворювань органу», — пояснила Вандана Шет, дієтологиня-нутриціологиня.

Додані цукри є в багатьох популярних продуктах, які ви можете зберігати у своєму холодильнику чи у шафі.

«Продукти та напої, як от цукерки, соуси, салатні заправки, випічка та підсолоджені цукром напої, можуть бути прихованими джерелами доданих цукрів, включаючи фруктозу, яка метаболізується печінкою», — зазначила Рене Корчак, дієтологиня.

З часом ушкодження печінки можуть призвести до рубцювання тканини, яке називається цирозом. Він, своєю чергою, здатен спричинити печінкову недостатність — стан, небезпечний для життя.

Як зберегти печінку здоровою

Для цього варто:

  • слідкувати за вагою

  • обмежити вживання алкоголю, солодкої та жирної їжі

  • провести профілактику гепатиту (вакцинація від гепатиту А та В) та регулярно перевіряти себе на наявність вірусних гепатитів В та С, здаючи лабораторні аналізи (хронічні форми вірусних гепатитів можуть не мати симптомів та викликати цироз печінки — рубцювання її тканин, яке не лікується)

  • вживати звичайну збалансовану їжу (не забувати про достатню кількість овочів та фруктів)

  • обережно ставитися до будь-яких лікарських засобів чи добавок, які ви вживаєте

  • приймати медикаменти лише після консультації з лікарем, особливо ті, які ви п’єте щоденно

Раніше ми писали про те, що деякі поширені фрукти можуть навантажувати здоров’я печінки та збільшувати ризик її пошкодження у разі надмірного вживання.

