- Дата публікації
-
- Категорія
- Здоров’я
- Кількість переглядів
- 194
- Час на прочитання
- 2 хв
Неочікуваний ефект: ці продукти можуть вбити вашу печінку
Наслідки неправильних звичок накопичуються і з часом призводять до дисфункції печінки і пов’язаних з нею захворювань.
Печінка — це орган, розташований під ребрами з правого боку черевної порожнини. Її вага може сягати до 1,8 кілограма. Печінка необхідна для перетравлення їжі, виведення з організму продуктів розпаду та вироблення особливих речовин, які забезпечують нормальне згортання крові.
Про це пише Eating Well.
Печінка працює цілодобово, щоб детоксикувати організм, підтримувати обмін речовин і зберігати необхідні вітаміни. Але її роботі суттєво шкодять солодощі. Вони можуть бути частиною здорового харчування в помірних кількостях, а саме доданий цукор може ховатися в інших несподіваних продуктах. До прикладу, у зернових батончиках, йогурті, пластівцях чи навіть хлібі.
Дослідження показують, що надмірне споживання доданого цукру не тільки збільшує ризик захворювань печінки, але й може прискорити прогресування хвороби.
«Продукти з високим вмістом доданого цукру, особливо ті, що містять фруктозу, в основному переробляються печінкою. Коли споживання доданого цукру постійно перевищує те, що печінка здатна обробити, надлишок цукру перетворюється на жир і зберігається в клітинах печінки, збільшуючи ризик захворювань органу», — пояснила Вандана Шет, дієтологиня-нутриціологиня.
Додані цукри є в багатьох популярних продуктах, які ви можете зберігати у своєму холодильнику чи у шафі.
«Продукти та напої, як от цукерки, соуси, салатні заправки, випічка та підсолоджені цукром напої, можуть бути прихованими джерелами доданих цукрів, включаючи фруктозу, яка метаболізується печінкою», — зазначила Рене Корчак, дієтологиня.
З часом ушкодження печінки можуть призвести до рубцювання тканини, яке називається цирозом. Він, своєю чергою, здатен спричинити печінкову недостатність — стан, небезпечний для життя.
Як зберегти печінку здоровою
Для цього варто:
слідкувати за вагою
обмежити вживання алкоголю, солодкої та жирної їжі
провести профілактику гепатиту (вакцинація від гепатиту А та В) та регулярно перевіряти себе на наявність вірусних гепатитів В та С, здаючи лабораторні аналізи (хронічні форми вірусних гепатитів можуть не мати симптомів та викликати цироз печінки — рубцювання її тканин, яке не лікується)
вживати звичайну збалансовану їжу (не забувати про достатню кількість овочів та фруктів)
обережно ставитися до будь-яких лікарських засобів чи добавок, які ви вживаєте
приймати медикаменти лише після консультації з лікарем, особливо ті, які ви п’єте щоденно
Раніше ми писали про те, що деякі поширені фрукти можуть навантажувати здоров’я печінки та збільшувати ризик її пошкодження у разі надмірного вживання.