У тазу жінки виросли зуби, шкіра, волосся та тканина мозку – відео

Жінка розповіла про свій болісний досвід із кістою, здатною виростити зуби, волосся, шкіру і навіть тканину мозку.

Про це пише Mirror.

Вона зробила УЗД органів малого тазу, щоб дослідити загадкову грудку у її тілі.

"Я сподіваюся, що це не дитина, тому що я не хочу дітей просто зараз", - сказала вона у кліпі, яким повторно поділився доктор Міро Фігуара. "Це не дитина, насправді це щось набагато гірше, ніж дитина. Вона дивиться мені в очі і каже, що у мене кіста з куряче яйце розміром 7 см, звана "дермоїдна кіста".

Простіше кажучи, за даними клініки Клівленда, дермоїдні кісти – це кишені тканини, які можуть утворюватися під шкірою і часто присутні від народження. Ці химерні новоутворення можуть виникнути будь-де, зокрема в голові, шиї, яєчниках або вздовж хребта.

Реагуючи на вірусне відео, доктор Фігуара з Каліфорнії пояснив: "Це пухлини репродуктивних клітин, що означає, що вони можуть проростати в будь-яку тканину вашого тіла, зокрема зуби і волосся. Вони можуть бути присутніми від народження і зазвичай не спричиняють жодних симптомів, так що ви можете навіть не знати про це. І так, чоловіки теж можуть мати це у яєчках".

Хоча симптоми зустрічаються рідко, вони можуть містити нудоту, блювання, закреп і, можливо, у деяких випадках зміну апетиту.

Вчені не зовсім впевнені, що їх спричиняє, і немає жодного способу знизити ризик зараження, але є й хороші новини. Попри свій загрозливий вигляд, ці скупчення не є раковими, часто нешкідливі і їх можна видалити хірургічним шляхом. Деякі лікарі рекомендують це, особливо коли кіста виросла до розміру понад 5 см у діаметрі. Дермоїдні кісти більшого розміру з більшою ймовірністю можуть спричинити такі ускладнення, як інфекції або перекрут яєчника.

Однак перспектива появи цих жахливих грудок спричинила справжній переполох в Інтернеті: кліп зібрав понад 15 000 коментарів. У відповідь на розповідь жінки юзери писали: "Краще б я ніколи цього не дізнався", "Відкрився новий страх", "Я хотів би повернутися на п'ять хвилин тому, коли я не знав про це".

Нагадаємо, 24-річна жінка проковтнула кілограм свого волосся. Вона ходила з ним у шлунку два роки.

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