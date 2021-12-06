Містичний прогноз на 6-12 грудня: що руни нам віщують

Руни дають підказки про подальше життя.

Футарк — це рунічна абетка (алфавіт). Вона використовувалася у середньовіччі в германських мовах. Назва походить від перших рун-літер абетки. Поділяється на два типи за принципом старшинства: Старший Футарк (стара абетка) і Молодший Футарк (нова абетка).

Класичний Футарк містить 24 знаки, але іноді до них додають 25 знак - порожню руну, або руну Одіна, тобто руни верховного бога.

Зараз руни використовуються у сфері езотерики для ворожіння та магії. А для того, щоб дізнатися більше про власне майбутнє, читайте прогноз на рунах 6-12 грудня 2021 року від езотерикині Олени Кузьмич.

ТСН.ua

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Руна тижня "Совіло"

"Совіло" — це шістнадцята руна германського Старшого (першого) Футарка. Назва цієї руни означає "Сонце".

Ця руна свідчить про успіх, досягнуту ціль, честь. Також йдеться про силу життя, здоров'я. Йдеться про час, коли сила доступна для позитивних змін в житті та перемоги. Нині важливий контакт з надсвідомістю та підсвідомістю, цілісність і гармонія. Деякі езотерики вважають, що ця руна говорить про владу, потужність, силу та очищення.

Цікаво, що під час нацистської епохи в Німеччини символ з цих подвійних рун був настільки популярним, що його часто набирали за допомогою рун, а не букв. До німецьких друкарських машинок було додано додаткову клавішу, щоб вони могли вводити логотип з подвійним підписом одним натисканням клавіші.

ТСН.ua

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Руна тижня "Тейваз"

"Тейваз" — сімнадцята руна германського Старшого Футарка. Назва руни означає «бог» або «володар» і відповідає самому богу Тіру (Тюру).

Це бог давньоскандинавської міфології, що, за оповідями міфів, був богом війни (в інших версіях — провісник перемог). Зображався одноруким — другу руку йому відкусив вовк Фенрір.

Згідно зі сучасними релігієзнавчими дослідженнями, початковий пантеон давньогерманських богів складався з чотирьох фігур. Це бог неба і світла Тюр (Тів), бог грози До-нар, бог вітру Вотан (Одін), богиня землі і родючості Фрейя. Чіткої субординації між ними, очевидно, не існувало, а їхні культи існували й розвивалися паралельно. У перші століття нашої ери домінантне місце в пантеоні обіймає Тюр, відповідний за своїми функціями і за етимологією давньогрецькому Зевсу і давньоримському Юпітеру (імена всіх цих богів походять від індоєвропейського кореня div — блищати, сяяти). Саме на честь нього назвали один з днів тижня — вівторок (Tuesday).

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Відповідно значення цієї руни - честь, правосуддя, лідерство, влада, аналіз, раціональність, знання про те, де знаходиться істинна сила, готовність до самопожертви. Також ця руна вказує на перемогу й успіх в будь-яких змаганнях або в юридичних питаннях.

Руна зазвичай використовується німецькими неоязичниками для символізації шанування бога Тіра.

Цікаво, що на Олімпіаді у 2018 році цей символ був включений на светри норвезької гірськолижної команди.

ТСН.ua

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Руна тижня "Лаґуз"

"Лаґуз" - це двадцять перша руна германського першого Футарка. Назва руни означає "вода" або "цибуля-порей". Гіпотеза про "цибулю-порей" заснована не на віршах з рунами, а скоріше на ранніх написах, де припускається, що руна скорочує слово, що свідчить про символ родючості.

Ця руна свідчить про потік, воду, море, джерело достатку, відновлювальну силу відродження, енергія життя і органічне зростання. Проте не варто забувати про фантазію, уяву, психологічні питання, мрії, таємниці та невідомий, прихований, глибокий, злочинний світ. Ця руна свідчить і про успішну подорож чи покупку, але з можливістю втрати, тому слід бути уважними та обережними.

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