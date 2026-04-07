Таропрогноз на тиждень 6–12 квітня 2026 року: кому пощастить, а кому доведеться зробити складний вибір
Тиждень від 6 до 12 квітня 2026 року принесе знакам зодіаку переломні рішення, неочікувані новини та моменти, коли доведеться обирати між минулим і майбутнім.
Тиждень 6–12 квітня 2026 року стане точкою, коли багато знаків зодіаку зможуть зрозуміти: старі сценарії більше не працюють.
Карти Таро показують, що саме зараз формується новий етап життя. І хоча деякі рішення можуть бути складними, вони приведуть до більш чесного і стабільного майбутнього.
Таропрогноз на тиждень 6–12 квітня 2026 року для всіх знаків зодіаку
Тиждень із 6 до 12 квітня 2026 року стане періодом рішень, які не можна буде відкласти. Карти Таро вказують: цей час розділить ситуації на «до» і «після». Багато знаків зодіаку зіткнуться з необхідністю чесно подивитися на своє життя і визначити, куди рухатися далі.
Це не просто тиждень подій — це тиждень внутрішніх переломів. Те, що здавалося стабільним, може змінитися, а те, що викликало сумніви, — прояснитися.
Овен — Паж Мечів
Овнам доведеться бути уважними до інформації. Можливі новини, розмови або ситуації, які відкриють очі на правду. Важливо не діяти імпульсивно і перевіряти факти.
Телець — Король Пентаклів
Тельцям тиждень приносить стабільність і можливість зміцнити свої позиції. Фінанси, робота і практичні рішення виходять на перший план. Це час впевненості.
Близнята — Закохані
Близнята опиняться перед вибором. Це може стосуватися як стосунків, так і життєвого шляху. Важливо слухати себе, а не підлаштовуватися під інших.
Рак — Десятка Кубків
Ракам тиждень обіцяє емоційне тепло і гармонію. Це хороший час для родини, близьких і відчуття внутрішнього спокою.
Лев — П’ятірка Жезлів
Левам доведеться пройти через конкуренцію або конфлікти. Це період, коли доведеться відстоювати свою позицію. Головне — не втратити контроль над емоціями.
Діва — Вісімка Пентаклів
Діви працюватимуть на результат. Це тиждень дисципліни, навчання і поступового прогресу. Ваша наполегливість дасть плоди.
Терези — Місяць
Терези можуть відчувати невизначеність. Не все буде очевидним, тому важливо не поспішати з висновками. Інтуїція стане головним орієнтиром.
Скорпіон — Суд
Скорпіонам доведеться повернутися до минулого, щоб зробити остаточний висновок. Це тиждень рішень, які змінюють життя.
Стрілець — Туз Жезлів
Стрільцям випадає шанс почати щось нове. Це може бути ідея, проєкт або напрямок, який відкриває перспективи.
Козоріг — Четвірка Пентаклів
Козорогам варто переглянути своє ставлення до контролю. Надмірне тримання за стабільність може заважати руху вперед.
Водолій — Зірка
Водоліям тиждень приносить надію і відновлення. Це час, коли з’являється світло навіть у складних ситуаціях.
Риби — Диявол
Рибам варто бути обережними зі спокусами і залежностями. Це може бути як емоційна прив’язаність, так і матеріальні питання.
ТОП-3 знаки, яким найбільше пощастить
Телець, Рак і Стрілець — саме ці знаки можуть отримати найкращі можливості, підтримку і позитивні зміни.
Кому доведеться пройти через випробування
Лев, Риби і Терези — для них тиждень стане періодом внутрішніх викликів і переоцінки.
Що варто і не варто робити цього тижня
Варто:
приймати рішення, які давно відкладали
слухати інтуїцію
бути чесними із собою
Не варто:
ігнорувати сигнали
поспішати з висновками
триматися за те, що вже не працює
Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.