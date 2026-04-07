Таропрогноз на тиждень 6–12 квітня 2026 року: кому пощастить, а кому доведеться зробити складний вибір

Тиждень від 6 до 12 квітня 2026 року принесе знакам зодіаку переломні рішення, неочікувані новини та моменти, коли доведеться обирати між минулим і майбутнім.

Олена Кузьмич
Карти Таро / © ТСН.ua

Тиждень 6–12 квітня 2026 року стане точкою, коли багато знаків зодіаку зможуть зрозуміти: старі сценарії більше не працюють.

Карти Таро показують, що саме зараз формується новий етап життя. І хоча деякі рішення можуть бути складними, вони приведуть до більш чесного і стабільного майбутнього.

Таропрогноз на тиждень 6–12 квітня 2026 року для всіх знаків зодіаку

Тиждень із 6 до 12 квітня 2026 року стане періодом рішень, які не можна буде відкласти. Карти Таро вказують: цей час розділить ситуації на «до» і «після». Багато знаків зодіаку зіткнуться з необхідністю чесно подивитися на своє життя і визначити, куди рухатися далі.

Це не просто тиждень подій — це тиждень внутрішніх переломів. Те, що здавалося стабільним, може змінитися, а те, що викликало сумніви, — прояснитися.

Овен — Паж Мечів

Овнам доведеться бути уважними до інформації. Можливі новини, розмови або ситуації, які відкриють очі на правду. Важливо не діяти імпульсивно і перевіряти факти.

Телець — Король Пентаклів

Тельцям тиждень приносить стабільність і можливість зміцнити свої позиції. Фінанси, робота і практичні рішення виходять на перший план. Це час впевненості.

Близнята — Закохані

Близнята опиняться перед вибором. Це може стосуватися як стосунків, так і життєвого шляху. Важливо слухати себе, а не підлаштовуватися під інших.

Рак — Десятка Кубків

Ракам тиждень обіцяє емоційне тепло і гармонію. Це хороший час для родини, близьких і відчуття внутрішнього спокою.

Лев — П’ятірка Жезлів

Левам доведеться пройти через конкуренцію або конфлікти. Це період, коли доведеться відстоювати свою позицію. Головне — не втратити контроль над емоціями.

Діва — Вісімка Пентаклів

Діви працюватимуть на результат. Це тиждень дисципліни, навчання і поступового прогресу. Ваша наполегливість дасть плоди.

Терези — Місяць

Терези можуть відчувати невизначеність. Не все буде очевидним, тому важливо не поспішати з висновками. Інтуїція стане головним орієнтиром.

Скорпіон — Суд

Скорпіонам доведеться повернутися до минулого, щоб зробити остаточний висновок. Це тиждень рішень, які змінюють життя.

Стрілець — Туз Жезлів

Стрільцям випадає шанс почати щось нове. Це може бути ідея, проєкт або напрямок, який відкриває перспективи.

Козоріг — Четвірка Пентаклів

Козорогам варто переглянути своє ставлення до контролю. Надмірне тримання за стабільність може заважати руху вперед.

Водолій — Зірка

Водоліям тиждень приносить надію і відновлення. Це час, коли з’являється світло навіть у складних ситуаціях.

Риби — Диявол

Рибам варто бути обережними зі спокусами і залежностями. Це може бути як емоційна прив’язаність, так і матеріальні питання.

ТОП-3 знаки, яким найбільше пощастить

Телець, Рак і Стрілець — саме ці знаки можуть отримати найкращі можливості, підтримку і позитивні зміни.

Кому доведеться пройти через випробування

Лев, Риби і Терези — для них тиждень стане періодом внутрішніх викликів і переоцінки.

Що варто і не варто робити цього тижня

Варто:

  • приймати рішення, які давно відкладали

  • слухати інтуїцію

  • бути чесними із собою

Не варто:

  • ігнорувати сигнали

  • поспішати з висновками

  • триматися за те, що вже не працює

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

