Три ритуали і медитації на молодик в Овні 17 квітня: як правильно загадати бажання
Молодик в Овні 17 квітня 2026 року відкриває період нових починань і рішучих дій — щоб бажання здійснилися, важливо правильно провести цей день і виконати спеціальні ритуали.
Молодик в Овні — це момент сили, дії та запуску нових процесів. У цей день важливо не лише мріяти, а й закладати чіткий намір і робити перший крок. Астрологи радять обрати одну практику і виконати її усвідомлено.
Ритуал "Іскра наміру"
Цей ритуал допомагає запустити новий етап у житті.
Запаліть свічку (найкраще червону або білу) і зосередьтеся на одному бажанні. Важливо не розпорошуватися — оберіть те, що для вас зараз головне.
Сформулюйте намір вголос, наприклад:
"Я впевнено починаю новий етап і дію рішуче".
Після цього обов’язково зробіть маленький крок у реальності — саме дія "закріплює" енергію молодика в Овні.
Медитація "Внутрішня сила"
Ця практика допомагає впоратися зі страхами і невпевненістю.
Сядьте зручно, закрийте очі і сконцентруйтеся на диханні. Уявіть у грудях яскраве світло, яке з кожним вдихом стає сильнішим.
На видиху подумки повторюйте:
"Я маю силу діяти".
Достатньо 5–10 хвилин, щоб відчути внутрішню опору і спокій.
Ритуал "Відпускання минулого"
Перед новими починаннями важливо звільнити місце.
Напишіть на аркуші паперу все, що вас стримує: страхи, сумніви, образи. Після цього порвіть або спаліть його, уявляючи, що ви відпускаєте ці емоції.
Завершіть словами:
"Я відпускаю минуле і відкриваюся новому".
Важливо:
Молодик в Овні працює через дію. Навіть найсильніший ритуал не дасть результату, якщо після нього нічого не змінюється у реальному житті.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.