Три ритуали і медитації на молодик в Овні 17 квітня: як правильно загадати бажання

Молодик в Овні 17 квітня 2026 року відкриває період нових починань і рішучих дій — щоб бажання здійснилися, важливо правильно провести цей день і виконати спеціальні ритуали.

Олена Кузьмич
Молодик в Овні — це момент сили, дії та запуску нових процесів. У цей день важливо не лише мріяти, а й закладати чіткий намір і робити перший крок. Астрологи радять обрати одну практику і виконати її усвідомлено.

Ритуал "Іскра наміру"

Цей ритуал допомагає запустити новий етап у житті.

Запаліть свічку (найкраще червону або білу) і зосередьтеся на одному бажанні. Важливо не розпорошуватися — оберіть те, що для вас зараз головне.

Сформулюйте намір вголос, наприклад:
"Я впевнено починаю новий етап і дію рішуче".

Після цього обов’язково зробіть маленький крок у реальності — саме дія "закріплює" енергію молодика в Овні.

Медитація "Внутрішня сила"

Ця практика допомагає впоратися зі страхами і невпевненістю.

Сядьте зручно, закрийте очі і сконцентруйтеся на диханні. Уявіть у грудях яскраве світло, яке з кожним вдихом стає сильнішим.

На видиху подумки повторюйте:
"Я маю силу діяти".

Достатньо 5–10 хвилин, щоб відчути внутрішню опору і спокій.

Ритуал "Відпускання минулого"

Перед новими починаннями важливо звільнити місце.

Напишіть на аркуші паперу все, що вас стримує: страхи, сумніви, образи. Після цього порвіть або спаліть його, уявляючи, що ви відпускаєте ці емоції.

Завершіть словами:
"Я відпускаю минуле і відкриваюся новому".

Важливо:
Молодик в Овні працює через дію. Навіть найсильніший ритуал не дасть результату, якщо після нього нічого не змінюється у реальному житті.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

