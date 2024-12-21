Як привернути до себе удачу в Рік Змії: поради астрологині

Потрібно використовувати символіку, пов'язану зі Змією, дерев’яні прикраси, а також одяг і аксесуари зелених відтінків.

29 січня 2025 року за Східним календарем розпочнеться рік Зеленої Дерев'яної Змії. Ця тварина символізує мудрість, інтуїцію і трансформації, тому цього року потрібно прислухатися до внутрішнього голосу, діяти стратегічно і знаходити баланс між розумом і почуттями.

Астрологиня Марія Піон розповіла, як можна привернути до себе удачу в рік Зеленої Дерев'яної Змії.

За її словами, для цього потрібно використовувати символіку, пов'язану зі Змією, дерев’яні прикраси, а також одяг і аксесуари зелених відтінків.

Марія Піон зауважила, що фігурки або зображення змії стануть талісманом року, а кольорами удачі - зелений і всі відтінки дерева, які символізують зростання, оновлення та гармонії. Їх астрологиня радить використовувати в одязі, аксесуарах та інтер'єрі.

Не зайвими, за її словами, будуть дерев'яні прикраси або талісмани, які активують енергію стихії.

Також астрологиня радить використовувати амулети у вигляді таких дорогоцінних каменів як нефрит, смарагд або малахіт. Це допоможе привернути добробут.

Марія Піон каже, що варто прикрасити свій будинок рослинами, які символізують оновлення і здоров'я, наприклад, бамбуком або сукулентами.

Завоювати прихильність Змії допоможуть книги, символи сови або пера, які підкреслюють інтелектуальний аспект.

Нагадаємо, раніше астрологиня та авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова) розповіла, що Дерев'яна Змія має особливу енергію – вона прагне гармонії та розвитку. Цей елемент посилює прагнення до зростання, допомагає знаходити компроміси та будувати довгострокові плани.

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