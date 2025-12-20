Зимове сонцестояння 21 грудня 2025 року: що категорично заборонено робити

Зимове сонцестояння / © ТСН

21 грудня 2025 року настає зимове сонцестояння — найдовша ніч і найкоротший день року. У символічній та астрологічній традиції цей день вважають межею між завершенням старого циклу та народженням нового. Саме тому в період сонцестояння існує низка дій, які вважають небажаними або навіть шкідливими — як для психологічного стану, так і для подальшого перебігу подій.

Що категорично заборонено робити у день зимового сонцестояння

1. Починати конфлікти та з’ясовувати стосунки

Сонцестояння — це час підбиття підсумків, а не емоційних вибухів. Сварки, ультиматуми та різкі слова, сказані цього дня, можуть мати затяжні наслідки і надовго зіпсувати взаємини.

2. Ухвалювати імпульсивні рішення

Не рекомендують у день сонцестояння звільнятися з роботи, розривати стосунки або робити радикальні життєві кроки. Вважається, що емоційний фон цього періоду нестабільний, а рішення можуть бути непродуманими.

3. Починати великі проєкти

Запуск бізнесу, важливі угоди чи нові довгострокові справи краще відкласти. Сонцестояння символізує завершення, а не активний старт — для починань більш сприятливим вважають період після нього.

4. Перевантажувати себе роботою

Фізичне та емоційне виснаження в цей день особливо небажане. Астрологи радять уникати понаднормової роботи та хронічного поспіху, адже організм потребує відновлення.

5. Ігнорувати власний стан

Придушення емоцій, нехтування відпочинком і сигналами тіла в день сонцестояння може посилити втому й апатію. Цей період варто проживати усвідомлено, а не «на автоматі».

6. Залишати дім у безладі

У символічному сенсі хаос у просторі в день сонцестояння пов’язують із застоєм. Не рекомендують накопичувати мотлох, залишати брудний посуд або відкладати прибирання «на потім».

7. Зловживати алкоголем та надмірностями

Надлишок їжі, алкоголю чи стимуляторів у цей день вважають несприятливим. Організм у період найкоротшого світлового дня особливо чутливий до перевантажень.

Чому ці заборони вважають важливими

Зимове сонцестояння символізує паузу перед оновленням. У цей день радять не руйнувати, а завершувати; не тиснути, а відпускати; не вимагати від себе максимуму, а дати простір для відновлення.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Останній місяць року обіцяє бути найвидовищнішим для любителів астрономії. Грудень подарує нам яскравий парад планет, прощання з міжзоряною кометою, містичний супермісяць та один з найпотужніших метеорних дощів, який цього разу не затьмарить місячне сяйво.