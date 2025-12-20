Зимове сонцестояння 21 грудня 2025 року: що варто зробити

Зимове сонцестояння / © ТСН

Реклама

Зимове сонцестояння — це не лише астрономічне явище, а й символічна межа між темрявою та світлом. Після 21 грудня світловий день поступово починає збільшуватися. У багатьох культурах цей день асоціюється з відродженням, оновленням і надією.

В астрології період сонцестояння вважають часом, коли варто зосередитися не на зовнішній активності, а на внутрішньому стані, думках і намірах.

Що варто зробити у день зимового сонцестояння

1. Підбити підсумки року

Корисно чесно відповісти собі на запитання: що вдалося, а що ні, які рішення були правильними, а які потребують переосмислення. Це допоможе закрити старі процеси без емоційного «хвоста».

Реклама

2. Відпустити зайве

Сонцестояння — сприятливий момент, щоб попрощатися з тим, що більше не працює: застарілими планами, токсичними зв’язками, нав’язаними очікуваннями. Навіть символічне прибирання дому має сильний психологічний ефект.

3. Побути в тиші

Астрологи радять у цей день не перевантажувати себе справами. Усамітнення, тиха прогулянка, спокійна музика або тепла вечеря без метушні допоможуть відчути внутрішній баланс.

4. Сформулювати наміри на майбутнє

Йдеться не про детальний список цілей, а про загальний напрям: чого ви хочете більше — спокою, стабільності, розвитку, близькості, нових можливостей. Намір, сформований у день сонцестояння, вважають особливо сильним.

5. Подбати про тіло

Тепло, повноцінний сон, прості тілесні ритуали — чай, ванна, масаж — допомагають «заземлитися» і м’яко перейти в новий цикл.

Реклама

Чого не варто робити

У день зимового сонцестояння не рекомендують починати конфлікти, ухвалювати різкі рішення або перевантажувати себе роботою. Це час завершення, а не активного старту.

Чому цей день важливий

Зимове сонцестояння нагадує: навіть у найтемніший період світло повертається. Саме тому цей день вважають символом надії, внутрішньої сили та нового початку.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Останній місяць року обіцяє бути найвидовищнішим для любителів астрономії. Грудень подарує нам яскравий парад планет, прощання з міжзоряною кометою, містичний супермісяць та один з найпотужніших метеорних дощів, який цього разу не затьмарить місячне сяйво.