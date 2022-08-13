Білорусь посилює охорону кордону в Брестській та Гомельській областях - Генштаб

На Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил республіки Білорусь виконують завдання з посилення охорони ділянки білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу Збройних сил України 13 серпня.

На Сіверському напрямку ворог здійснив обстріли із артилерії різних калібрів по районах населених пунктів Сеньківка, Грем’яч і Пушкарі на Чернігівщині та Басівка і Кіндратівка Сумської області. Провів повітряну розвідку прикордонних районів безпілотними літальними апаратами.

На Харківському напрямку ворог обстрілював цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Харків, Уди, Прудянка, Руська Лозова, Черкаські та Руські Тишки, Петрівка, Старий Салтів, Іванівка, Гусарівка, Леб’яже та Коробочкине. Завдав авіаударів біля Старого Салтова, Гусарівки та Мосьпанового. Підтримує високу інтенсивність ведення розвідки БпЛА.

Противник намагався покращити тактичне положення в районі населеного пункту Питомник. Воїни ЗСУ гідно зустріли окупантів - завдали втрат та змусили тікати.

Нагадаємо, перші чотири самохідні артилерійські установки Zuzana 2 вже в Україні. Усього Словаччина планує передати Україні вісім таких гармат.

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