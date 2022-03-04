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Блінкен обговорив війну в Україні з головами МЗС країн НАТО

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Блінкен обговорив війну в Україні з головами МЗС країн НАТО

twitter.com/SecBlinken

Посадовець заявив, що вони з міністрами закордонних справ країн Альянсу єдині у відповіді на агресію Росії.

Держсекретар США Ентоні Блінкен 4 березня провів зустріч із міністрами закордонних справ країн НАТО і заявив, що ця зустріч мала важливе значення. 

Про це Блінкен повідомив у мережі.

"Сьогоднішня зустріч з моїми колегами-міністрами закордонних справ НАТО мала важливе значення, оскільки ми продовжуємо консультуватися з нашими союзниками та європейськими партнерами щодо війни, яку Росія розпочала проти України. Ми єдині у відповіді на агресію Росії і ми залишаємося єдиними з Україною", – йдеться у повідомленні.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - 9166 осіб, 
  • танків ‒ 251 од., 
  • Бойових броньованих машин ‒ 939 од., 
  • артилерійських систем –105 од., 
  • РСЗВ - 50 од., 
  • засоби ППО - 18 од.,
  • літаків – 33 од. (уточнюється), 
  • гелікоптерів – 37 од., 
  • автомобільної техніки - 404 од.,
  • легкі швидкісні катери - 2 од.,
  • цистерн із ППМ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3. 

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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