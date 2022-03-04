Блінкен обговорив війну в Україні з головами МЗС країн НАТО

Блінкен обговорив війну в Україні з головами МЗС країн НАТО

Посадовець заявив, що вони з міністрами закордонних справ країн Альянсу єдині у відповіді на агресію Росії.

Держсекретар США Ентоні Блінкен 4 березня провів зустріч із міністрами закордонних справ країн НАТО і заявив, що ця зустріч мала важливе значення.

Про це Блінкен повідомив у мережі.

"Сьогоднішня зустріч з моїми колегами-міністрами закордонних справ НАТО мала важливе значення, оскільки ми продовжуємо консультуватися з нашими союзниками та європейськими партнерами щодо війни, яку Росія розпочала проти України. Ми єдині у відповіді на агресію Росії і ми залишаємося єдиними з Україною", – йдеться у повідомленні.