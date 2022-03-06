"Це - війна 20 століття": радник керівника Офісу президента про агресію РФ проти України

Росія - це мілітарна країна.

Україна - це не мілітарна країна, натомість РФ витрачала великі гроші на свою армію.

Про це повідомив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Ми - не мілітарна країна. Ми не готувались до війни, в якій буде задіяно 200-400 тис. людей. Проти якої буде використано десятки тисяч танків, крилаті ракети. Ми до того не готувались, бо це - не війни 21 століття. РФ повернулась нас до 20 століття. РФ - це мілітарна країна, яка вкладала у це багато грошей. Зараз ми стикнулись з тим, що кількісно російська армія перевершує українську. Бо РФ витрачала багато коштів на створення своєї армії, яка більша ніж українська армія. Кількісно ми не можемо на таку території розтягнути свої оборонні війська", - сказав Подоляк.