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"Це - війна 20 століття": радник керівника Офісу президента про агресію РФ проти України

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"Це - війна 20 століття": радник керівника Офісу президента про агресію РФ проти України

Росія - це мілітарна країна.

Україна - це не мілітарна країна, натомість РФ витрачала великі гроші на свою армію. 

Про це повідомив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Ми - не мілітарна країна. Ми не готувались до війни, в якій буде задіяно 200-400 тис. людей. Проти якої буде використано десятки тисяч танків, крилаті ракети. Ми до того не готувались, бо це - не війни 21 століття. РФ повернулась нас до 20 століття. РФ - це мілітарна країна, яка вкладала у це багато грошей. Зараз ми стикнулись з тим, що кількісно російська армія перевершує українську. Бо РФ витрачала багато коштів на створення своєї армії, яка більша ніж українська армія. Кількісно ми не можемо на таку території розтягнути свої оборонні війська", - сказав Подоляк.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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