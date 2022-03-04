"Directed by Robert B. Weide": режисер Роберт Вайд хоче побачити ці слова в небі під час відступу Росії

"Directed by Robert B. Weide": режисер Роберт Вайд хоче побачити ці слова в небі під час відступу Росії

Режисер підтримав Україну державною мовою та кумедним мемом.

Американський режисер Роберт Вайд, відомий завдяки мему "Directed by Robert B. Weide", висловився на підтримку України у її протистоянні з російськими окупантами.

Про це йдеться у його повідомленні 4 березня.

"Я мрію, щоб ці слова з’явилися в небі над Україною, поки армія Путіна відступає в приниженні", ­– написав Вайд українською мовою, додавши до допису зображення відомого мема "Directed by Robert B. Weide".

Я мрію, щоб ці слова з’явилися в небі над Україною, поки армія Путіна відступає в приниженні. pic.twitter.com/DnwULm7B7M — Robert B. Weide (@BobWeide) March 4, 2022

Зазначимо, мем із титрами "Directed by Robert B. Weide" зазвичай вставляють у відео, які завершуються несподіваним і комічним чином. Мем ­– це відеоролик, у якому на чорному тлі йдуть титри з переліком творців американського серіалу Curb your enthusiasm ("Вгамуй свій ентузіазм"), режисером якого був Robert B. Weide і який зазвичай завершувався комічними неочікуваними ситуаціями.