"Directed by Robert B. Weide": режисер Роберт Вайд хоче побачити ці слова в небі під час відступу Росії

Режисер підтримав Україну державною мовою та кумедним мемом.
Американський режисер Роберт Вайд, відомий завдяки мему "Directed by Robert B. Weide", висловився на підтримку України у її протистоянні з російськими окупантами.
Про це йдеться у його повідомленні 4 березня.
"Я мрію, щоб ці слова з’явилися в небі над Україною, поки армія Путіна відступає в приниженні", – написав Вайд українською мовою, додавши до допису зображення відомого мема "Directed by Robert B. Weide".
Я мрію, щоб ці слова з’явилися в небі над Україною, поки армія Путіна відступає в приниженні. pic.twitter.com/DnwULm7B7M— Robert B. Weide (@BobWeide) March 4, 2022
Зазначимо, мем із титрами "Directed by Robert B. Weide" зазвичай вставляють у відео, які завершуються несподіваним і комічним чином. Мем – це відеоролик, у якому на чорному тлі йдуть титри з переліком творців американського серіалу Curb your enthusiasm ("Вгамуй свій ентузіазм"), режисером якого був Robert B. Weide і який зазвичай завершувався комічними неочікуваними ситуаціями.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу - 9166 осіб,
- танків ‒ 251 од.,
- Бойових броньованих машин ‒ 939 од.,
- артилерійських систем –105 од.,
- РСЗВ - 50 од.,
- засоби ППО - 18 од.,
- літаків – 33 од. (уточнюється),
- гелікоптерів – 37 од.,
- автомобільної техніки - 404 од.,
- легкі швидкісні катери - 2 од.,
- цистерн із ППМ - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
- У Києві російська ракета влучила у багатоповерхівку: фото та відео
- Наслідки обстрілу Росією житлового будинку в Києві: двоє загиблих та шестеро тяжко поранених (відео)
- Який вигляд має київська багатоповерхівка після нічного ракетного обстрілу: фото, відео
- З'явилися фото ракетних обстрілів у Києві
- Окупанти обстрілюють Чернігів із "градів" - ОДА
- Російські війська обстріляли Харків – вулиці міста вкрили снаряди, що не розірвались
- Російські окупанти ракетами обстріляли Бровари, є поранені: відео
- Після переговорів Росія запустила по Києву балістичні ракети: відео потужного вибуху.