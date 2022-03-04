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"Directed by Robert B. Weide": режисер Роберт Вайд хоче побачити ці слова в небі під час відступу Росії

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"Directed by Robert B. Weide": режисер Роберт Вайд хоче побачити ці слова в небі під час відступу Росії

Режисер підтримав Україну державною мовою та кумедним мемом.

Американський режисер Роберт Вайд, відомий завдяки мему "Directed by Robert B. Weide", висловився на підтримку України у її протистоянні з російськими окупантами.  

Про це йдеться у його повідомленні 4 березня. 

"Я мрію, щоб ці слова з’явилися в небі над Україною, поки армія Путіна відступає в приниженні", ­– написав Вайд українською мовою, додавши до допису зображення відомого мема "Directed by Robert B. Weide".

Зазначимо, мем із титрами "Directed by Robert B. Weide" зазвичай вставляють у відео, які завершуються несподіваним і комічним чином. Мем ­– це відеоролик, у якому на чорному тлі йдуть титри з переліком творців американського серіалу Curb your enthusiasm ("Вгамуй свій ентузіазм"), режисером якого був Robert B. Weide і який зазвичай завершувався комічними неочікуваними ситуаціями.  

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - 9166 осіб, 
  • танків ‒ 251 од., 
  • Бойових броньованих машин ‒ 939 од., 
  • артилерійських систем –105 од., 
  • РСЗВ - 50 од., 
  • засоби ППО - 18 од.,
  • літаків – 33 од. (уточнюється), 
  • гелікоптерів – 37 од., 
  • автомобільної техніки - 404 од.,
  • легкі швидкісні катери - 2 од.,
  • цистерн із ППМ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3. 

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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