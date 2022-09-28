Додому повернуться 300 тисяч "Лад": військовий експерт про мобілізацію в РФ

300 тисяч росіян, мобілізованих указом Володимира Путіна, мають гарні шанси повернутися з України у вигляді автомобілів "Лада", тобто як компенсації родинам загиблих військових РФ.

Таку думку висловив військовий експерт Дмитро Снєгирьов на Youtube-каналі ТСН.

Як зауважив експерт, зараз "не Друга світова війна", тому перемога на фронті не буде вирішуватись за рахунок чисельної переваги особового складу.

"Росіяни можуть застосовувати тактику Жукова років Другої світової - закидати гарматним м'ясом наші передові позиції. Але від Другої світової відмінність полягає в тому, що засоби ураження змінилися. Високотехнологічна зброя на озброєнні ЗСУ вдвічі перевищує російські і радянські зразки. Надані нам РСЗВ HIMARS і САУ PzH-2000, дальність ураження - 85 км, в той час як радянські і російські аналоги - 45 км", - пояснив Снєгирьов.

За його словами, мобілізованим росіянам "ще треба доїхати до лінії фронту".

"Заїхали вони, умовно, в Луганську, Донецьку області - їх треба десь розквартирувати. Не кидати ж одразу всю цю масу на лінію фронту. Місця розквартирування стають відомі українській розвідці миттєво. В Луганській області тільки за останню добу накрили чотири місця базування. Уявіть собі - заїхали, умовно, 100 тисяч мобілізованих. Їх розмістили на відстані вогневого ураження ЗСУ. Все це - потенційні "двохсоті" і "трьохсоті". Вони поїхали назад, не отримавши бойового досвіду, у вигляді "Лад", "Москвичів" і іншого мотлоху російського автопрому", - заявив експерт.

Снєгирьов нагадав, що кількість мобілізованих "дивним чином співпала з кількістю держзамовлень на випуск того дива техніки під назвою "Москвич" чи то "Лада".

"Дають зрозуміти, що матеріальна компенсація у випадку загибелі вже очікує", - жартує він.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін 21 вересня заявив, що в Росії необхідно провести часткову мобілізацію. Всього було оголошено про плани мобілізувати 300 тисяч осіб.

В Україні звернули увагу, що число мобілізованих співпадає з кількістю авто, які росіяни планують випускати на колишньому заводі Renault в Москві.

The cars plant “Moskvich” plans to produce 300,000 cars a year.

The kremlin: the challenge is accepted - 300,000 reservists will be mobilized.

rus soldiers die in the war VS Ukraine. Their relatives receive a car as a reward.

The value of life & support of the economy in russia. pic.twitter.com/OcgZYxSuu0 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) September 21, 2022

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