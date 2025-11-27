ТСН у соціальних мережах

Драпатий: Білецький з когорти офіцерів, які творять глобальні зміни і будують українське військо майбутнього

Драпатий: Білецький з когорти офіцерів, які творять глобальні зміни і будують українське військо майбутнього

Українська  правда включила бригадного генерала командира Третього армійського корпусу Андрія Білецького у рейтинг УП100 – сотню українців, які сьогодні формують незалежність і майбутнє країни.

Михайло Драпатий, генерал-майор, командувач об'єднаних сил ЗСУ (2025), розповів, що на момент знайомства з Білецьким той був командиром Третьої штурмової бригади. Тільки-но очоливши командування Сухопутних військ, Драпатий попросив комбрига підготувати рекомендації – що слід змінити в підходах та процесах управління. Той привіз виважений і розумний трактат із пропозиціями щодо реформування системи рекрутингу, підготовки, армійської бюрократії.

На його думку, Білецькому вдалося масштабувати свої підходи до формування командування та внутрішніх процесів і створити одне з найрезультативніших і найсучасніших корпусних управлінь.

«У війську завжди видно, хто створює форму, а хто – зміст. Андрій творить зміст. Саме тому ті рішення, які він впроваджує сьогодні, завтра стануть нормою для всієї армії… Я рідко зустрічав офіцерів, які настільки живуть тим, що роблять, настільки фанатично ставляться до своїх людей і до підрозділу. Він смакує військову справу, історію, життя війни. Водночас він стоїть ногами на землі – не відірваний від проблем і потреб свого особового складу», – написав Драпатий. 

Він називає Білецького ініціативним і нешаблонним, по-військовому креативним. Його відрізняє нестандартне творче і інколи зухвале мислення під час бойової роботи, планування операцій і розробки задумів. 

«Не всі командири змінюють підрозділи. Дуже мало хто – змінює підходи. І лише одиниці – змінюють армію. Андрій з когорти офіцерів, які творять глобальні зміни і будують українське військо майбутнього», – вважає Драпатий.

