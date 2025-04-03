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- Війна
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Які спеціальності найчастіше обирають добровольці: в Міноборони відповіли
Дані охоплюють період з лютого 2024 року, коли був відкритий перший рекрутинговий центр.
Міністерство оборони України відповіли, які військові спеціальності найчастіше обирають добровольці, що звертаються до рекрутингових центрів.
Про це повідомила пресслужба Міноборони.
Топ-спеціальностей серед добровольців:
16% — оператори БПЛА;
15% — водії;
14% — стрільці;
9% — штабні посади;
6% — артилеристи та фахівці зв’язку (включаючи кіберзв’язок);
5% — медики (бойові санітари, фельдшери, лікарі).
Разом ці спеціальності становлять 71% серед усіх, хто оформився через центри рекрутингу.
В Україні діє 49 рекрутингових центрів (включаючи один онлайн), більшість — на базі ЦНАПів. В центрі кожен може отримати консультацію щодо служби в армії конфіденційно. Важливо: у цих центрах заборонено вручати повістки або проводити мобілізаційні заходи.
Нагадаємо, Білецький відповів, як переговори впливають на моральний стан військових.