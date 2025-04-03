Які спеціальності найчастіше обирають добровольці: в Міноборони відповіли

Найпопулярніші спеціальності серед добровольців

Реклама

Міністерство оборони України відповіли, які військові спеціальності найчастіше обирають добровольці, що звертаються до рекрутингових центрів.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Топ-спеціальностей серед добровольців:

Реклама

16% — оператори БПЛА;

15% — водії;

14% — стрільці;

9% — штабні посади;

6% — артилеристи та фахівці зв’язку (включаючи кіберзв’язок);

5% — медики (бойові санітари, фельдшери, лікарі).

Разом ці спеціальності становлять 71% серед усіх, хто оформився через центри рекрутингу.

В Україні діє 49 рекрутингових центрів (включаючи один онлайн), більшість — на базі ЦНАПів. В центрі кожен може отримати консультацію щодо служби в армії конфіденційно. Важливо: у цих центрах заборонено вручати повістки або проводити мобілізаційні заходи.

Нагадаємо, Білецький відповів, як переговори впливають на моральний стан військових.