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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Які спеціальності найчастіше обирають добровольці: в Міноборони відповіли

Дані охоплюють період з лютого 2024 року, коли був відкритий перший рекрутинговий центр.

Автор публікації
Софія Бригадир Софія Бригадир
Топ-спеціальностей серед добровольців

Найпопулярніші спеціальності серед добровольців

Міністерство оборони України відповіли, які військові спеціальності найчастіше обирають добровольці, що звертаються до рекрутингових центрів.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Топ-спеціальностей серед добровольців:

  • 16% — оператори БПЛА;

  • 15% — водії;

  • 14% — стрільці;

  • 9% — штабні посади;

  • 6% — артилеристи та фахівці зв’язку (включаючи кіберзв’язок);

  • 5% — медики (бойові санітари, фельдшери, лікарі).

Разом ці спеціальності становлять 71% серед усіх, хто оформився через центри рекрутингу.

В Україні діє 49 рекрутингових центрів (включаючи один онлайн), більшість — на базі ЦНАПів. В центрі кожен може отримати консультацію щодо служби в армії конфіденційно. Важливо: у цих центрах заборонено вручати повістки або проводити мобілізаційні заходи.

Нагадаємо, Білецький відповів, як переговори впливають на моральний стан військових.

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