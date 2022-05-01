Макрон заявив про готовність Франції стати гарантом безпеки України

Документ дозволить українській стороні захистити себе в майбутньому.

Президент Франції Еммануель Макрон у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським підтвердив готовність Франції стати гарантом безпеки України.

"Говорили про перебіг переговорів, щоб остаточно вирішити конфлікт і гарантувати безпеку на європейському континенті. У зв'язку з цим президент Республіки нагадав про свою прихильність до суверенітету та територіальної цілісності України, а також про готовність Франції зробити внесок в угоду про гарантії безпеки України", – йдеться в релізі, оприлюдненому на сайті французького посольства.

Також Макрон підтвердив бажання під час другого терміну активно працювати над відновленням суверенітету та територіальної цілісності України у постійній координації з європейськими партнерами та союзниками.

Зеленський подякував Франції за постачання військової техніки. Він зазначив, що ця підтримка й надалі посилюватиметься, як і гуманітарна допомога Франції, яка на сьогодні становить понад 615 тонн обладнання, включно з медичним обладнанням, генераторами для лікарень, продовольчою допомогою, допомогою в наданні житла, наданням невідкладної допомоги, транспортними засобами.

Ми будемо будувати таку державу, яка спроможна захистити себе сама - Зеленський про гарантії безпеки

Раніше стало відомо, що Німеччина готова стати гарантом безпеки України в рамках мирного договору з Російською Федерації.