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"Майже нова, малий пробіг": "Укроборонпром" ремонтує трофейну техніку (фото)

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"Майже нова, малий пробіг": "Укроборонпром" ремонтує трофейну техніку (фото)

Фото: facebook.com/MyrotvoretsUA

Інженери "Укроборонпрому" приступили до вивчення та ремонту.

Підприємства ДК "Укроборонпром" вже почали приймати та ремонтувати трофейну техніку.

"Це СБРМ "Тігр". Майже нова, малий пробіг, двигун, коробка та ходова цілі. Є сліди обгорання та невеликі залишки органіки", - йдеться у повідомленні концерну на сторінці у Facebook.

Фото: facebook.com/MyrotvoretsUA / ©
Фото: facebook.com/MyrotvoretsUA

Зазначається, що інженери "Укроборонпрому" приступили до вивчення та ремонту.

Як повідомлялось, російські окупанти в аеропорту Гостомель під час бомбардування спалили найбільший у світі літак "Мрія". Відновлення "Мрії" коштуватиме 3 млрд доларів.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб, 
  • танків ‒ 217, 
  • бойових броньованих машин ‒ 900, 
  • артилерійських систем – 90, 
  • РСЗВ - 42, 
  • засоби ППО - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється), 
  • гелікоптерів  – 31 (інформація уточнюється),
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
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