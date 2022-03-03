"Майже нова, малий пробіг": "Укроборонпром" ремонтує трофейну техніку (фото)

Інженери "Укроборонпрому" приступили до вивчення та ремонту.

Підприємства ДК "Укроборонпром" вже почали приймати та ремонтувати трофейну техніку.

"Це СБРМ "Тігр". Майже нова, малий пробіг, двигун, коробка та ходова цілі. Є сліди обгорання та невеликі залишки органіки", - йдеться у повідомленні концерну на сторінці у Facebook.

Фото: facebook.com/MyrotvoretsUA

Зазначається, що інженери "Укроборонпрому" приступили до вивчення та ремонту.

Як повідомлялось, російські окупанти в аеропорту Гостомель під час бомбардування спалили найбільший у світі літак "Мрія". Відновлення "Мрії" коштуватиме 3 млрд доларів.