Меркель після 99 днів відреагувала на війну в Україні: що вона сказала

Меркель після 99 днів відреагувала на війну в Україні: що вона сказала

Колишня канцлерка Ангела Меркель після довгого мовчання назвала війну в Україні "варварською" та висловила солідарність із Києвом.

Меркель наголосила, що солідарна з Україною.

Про це повідомляє видання Reuters.

За її словами, вона підтримує зусилля німецького уряду "покласти край цій варварській війні", але не даватиме порад чинному уряду ФРН щодо ситуації навколо України.

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"Хоча Меркель, будучи консерватором, зробила коротку заяву незабаром після російського вторгнення в лютому, заявивши, що порушення міжнародного права, що кричить, немає виправдання, її мовчання з тих пір викликає подив", – пише видання.

Нагадаємо, Німеччина передасть Україні свої найсучасніші ППО.

Згодом стало відомо, що постачання обіцяної ФРН "найсучаснішої ППО" займе місяці.

Як повідомлялося, у Бундестазі заявили про помилковість політики Меркель щодо Москви.

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