На Херсонщині окупанти змушують українських провайдерів підключатися до російських мереж

На Херсонщині росгвардія захопила приміщення провайдера "Статус" і вимкнула обладнання, змушуючи керівництво підключитися до мережі в Криму.

Також окупанти погрожують розправою тим, хто відмовиться співпрацювати з окупаційним режимом.

Про це повідомило Держспецзв'язку.

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У відомстві зауважили, що вільний доступ до інформації - одна з головних загроз для росіян на тимчасово окупованих територіях, адже якщо українці знають правду, ворожа пропаганда не працює. Саме тому окупанти намагаються приєднати інтернет-мережі України до своєї системи, підконтрольної спецслужбам, щоб заблокувати доступ до українських ресурсів і повністю контролювати дії людей в інтернеті. Росіяни шантажують і погрожують розправою українцям, які відмовляються співпрацювати з окупантами.

У відомстві нагадали, що такі дії є грубим порушенням міжнародного законодавства. Держспецзв'язку їх фіксує й залучатиме як докази до справ проти окупантів.

Як повідомлялося, Національна спілка журналістів України виключила зі своїх лав за колабораціонізм журналістів з тимчасово окупованих територій Запорізької області. За зрадництво виключили трьох журналістів із Мелітополя: Олесю Грусньову, Дениса Дорофєєва і Дмитра Перевєрзєва. Вони почали співпрацювати з російськими окупантами.

Жителька Херсона розказала, яка зараз ситуація в місті

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