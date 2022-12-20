На окупованій Луганщині людям відмовляють у меддопомозі – всі лікарні переповнені пораненими росіянами

Російські окупанти через значні втрати продовжують перепрофілювання лікарень у військові шпиталі на Луганщині.

На окупованій частині Луганської області цивільному населенню відмовляють у наданні медичних послуг, оскільки всі лікарні переповнені пораненими російськими солдатами. У медичних закладах не вистачає ліжок, речей, медичного персоналу.

Про це повідомляє пресслужба Луганської ОВА.

Так, за даними ОВА, ще три цивільні лікарні на Луганщині передані на потреби бойовиків.

"Луганська обласна клінічна лікарня, Луганська міська багатопрофільна лікарня № 15 та Залізнична лікарня передані для користування російським окупаційним військам. Місцевому населенню в обслуговуванні відмовляють та пропонують звертатися до інших лікувальних закладів", - йдеться у повідомленні.

В одній з лікарень області зараз перебуває понад 1000 поранених бойовиків. На всіх не вистачає медичного персоналу, асистентів хірургів. На таку кількість пацієнтів в медзакладах відсутні в достатній кількості медичні препарати та навіть койко-ліжка та постільна білизна.

Ситуація на Луганщині

Окупанти переводять всі лікарні Луганської області для обслуговування своїх поранених військових через значні втрати серед особового складу.

Протягом минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки ворога в районах Стельмахівки, Червонопопівки. Українська авіація завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та шість ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів ворога. Силами протиповітряної оборони минулої доби було збито два ворожих гелікоптери.

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