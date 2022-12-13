"Наша армія йде вперед" - Шмигаль про успіхи ЗСУ на фронті

ЗСУ будуть звільняти від російських загарбників всю територію України, доки всі населені пункти не будуть деокупованими.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на українсько-французькій конференції у Парижі.

Голова уряду нагадав, що українські захисники вже звільнила більше половини територій, які окупанти незаконно захопили після повномасштабного вторгнення. Деокупація, за його словами, триває.

"ЗСУ звільнили Київщину, Чернігівщину, Сумщину, практично всю Харківщину. Ми звільнили єдиний обласний центр, який Росія змогла захопити за цей час, це Херсон. Наша армія йде вперед і не зупиниться до повної перемоги", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, військовий експерт Сергій Грабський припускає, що окупанти сподіваються навесні піти в масований контрнаступ. Він також не виключив наступальних дій ЗСУ найближчими тижнями, коли підмерзне земля.

Як вважає військовий експерт Михайло Притула, ворог готується до здачі територій на лівому березі Херсонської області. Усе через погану логістику загарбникам важко утримувати лівобережжя Херсонщини.

Зі слів полковника запасу ЗСУ Романа Світана, до Нового року воїни України можуть почати звільняти окуповані території Херсонської та Запорізької областей і, ймовірно, Криму.

На думку військового експерта Петра Черника, перелам у війні з Росією може настати ближче до весни, коли окупанти відчують наслідки занепаду свого військово-промислового комплексу.

Своєю чергою, 25-річна парамедикиня Катерина, яка під ворожими кулями рятує життя інших, ціною власного, розповіла, що для неї перемога буде і сумною, бо вона дуже чітко бачить, яку ціну ми за неї платимо. Відверту історію "госпітальєрки" Катерини Галушки про біль втрат, страхи і виклики та гендерні стереотипи на війні читайте тут.

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