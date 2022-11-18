Наступ ЗСУ на сході затих: опублікована нова мапа бойових дій в Україні

Водночас російські загарбники проводять атаки в районі Кремінної, Сватового та Бахмута.

На східному фронті окупанти намагаються атакувати позиції українських військових, водночас наступ ЗСУ там затих.

Про це свідчать дані нової мапи бойових дій в Україні станом на 18 листопада, опублікованої Міноборони Британії.

За інформацією британської розвідки, російська армія намагається наступати на трьох напрямках у Луганській та Донецькій областях. Ворожі атаки відбуваються в районі Кремінної, Сватового та Бахмута.

Водночас повідомляється, що контрнаступ Сил оборони України на східному фланзі зупинився.

Зазначимо, ще 17 листопада британська розвідка інформувала, що ЗСУ проводять наступальні дії на сході Харківщини та на заході Луганщини.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 18 November 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/SCYapw1ODl



#StandWithUkraine pic.twitter.com/9X6Cb6Zi26 — Ministry of Defence (@DefenceHQ) November 18, 2022

Нагадаємо, у британській розвідці також повідомили, що окупанти готуються до подальшого контрнаступу ЗСУ і збудували нові траншейні системи біля межі з Кримом, біля річки Сіверський Донець між Донецькою та Луганською областями. Окрім того, росіяни можуть перекинути частину виведених з Херсона сил на Бахмутський напрямок.

За даними Генштабу ЗСУ станом на ранок 18 листопада, окупанти проводили наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Водночас українські війська відбили ворожі атаки в районах низки населених пунктів Луганської та Донецької областей.

Втрати ворога за 18 листопада

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