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Наступ ЗСУ на сході затих: опублікована нова мапа бойових дій в Україні

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
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Наступ ЗСУ на сході затих: опублікована нова мапа бойових дій в Україні

Фото: Associated Press

Водночас російські загарбники проводять атаки в районі Кремінної, Сватового та Бахмута.

На східному фронті окупанти намагаються атакувати позиції українських військових, водночас наступ ЗСУ там затих.  

Про це свідчать дані нової мапи бойових дій в Україні станом на 18 листопада, опублікованої Міноборони Британії.

За інформацією британської розвідки, російська армія намагається наступати на трьох напрямках у Луганській та Донецькій областях. Ворожі атаки відбуваються в районі Кремінної, Сватового та Бахмута.

Водночас повідомляється, що контрнаступ Сил оборони України на східному фланзі зупинився.

Зазначимо, ще 17 листопада британська розвідка інформувала, що ЗСУ проводять наступальні дії на сході Харківщини та на заході Луганщини.

Нагадаємо, у британській розвідці також повідомили, що окупанти готуються до подальшого контрнаступу ЗСУ і збудували нові траншейні системи біля межі з Кримом, біля річки Сіверський Донець між Донецькою та Луганською областями. Окрім того, росіяни можуть перекинути частину виведених з Херсона сил на Бахмутський напрямок.

За даними Генштабу ЗСУ станом на ранок 18 листопада, окупанти проводили наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Водночас українські війська відбили ворожі атаки в районах низки населених пунктів Луганської та Донецької областей.

Втрати ворога за 18 листопада

Втрати ворога за 18 листопада

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Дата публікації
Перегляди
4861
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