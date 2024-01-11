Не "Москва": у ВМС розповіли про перше використання ракети "Нептун"

Уперше ВМС ЗСУ вдарили ракетами вітчизняного виробництва "Нептун" по фрегату "Адмірал Ессен", коли він підійшов дуже близько до українського узбережжя.

Про це розповів командувач Військово-морських сил віцеадмірал Олексій Неїжпапа в інтерв’ю "УП".

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"Перше застосування "Нептуна" було, коли фрегат "Адмірал Ессен" підійшов дуже близько до нашого берега. І за ним ішли ще десантні кораблі вздовж Тендрівської коси", – пригадав Неїжпапа.

За його словами, ворожі кораблі здійснювали так звані демонстраційні дії.

"Для чого це було зроблено? Щоб підрозділи морської піхоти та інші, які на той момент стояли на березі, постійно готувалися до десанту, щоб не дати можливості ці бригади перекинути на Миколаївський напрямок або на бік Вознесенська на допомогу. Ворог хотів тримати нас у постійній напрузі, що от-от готується висадка десанту", – пояснив командувач ВМС.

Неїжпапа нагадав, що в перші дні великої війни росіяни нахабно підводили свої кораблі під Одесу, виконували просто по місту з палубних гармат постріли, обстрілювали цивільні об'єкти.

"Зрозуміло було, що прямо зараз не буде ніякої висадки десанту, тому що умови не створені. Але вони постійно це повторювали, десантні загони вишиковувалися у стрій, рухалися в сторону Одеси з кораблями вогневої підтримки... Але ми розуміли, що це чисто демонстраційні дії", – згадує віцеадмірал.

За його словами, коли близько до берега підійшов ворожий фрегат "Ессен", наші захисники вирішили впробувати, на що ж здатні ракети "Нептун".

Фрегат "Адмірал Ессен"/ Фото ілюстративне / Фото: Facebook/Оперативне командування "Південь"

Неїжпапа визнав, що перші пуски не були настільки вдалі, як по крейсеру "Москва", але тоді вперше був пошкоджений російський фрегат.

"Було там декілька "двохсотих" у них на борту, наскільки мені відомо. Корабель терміново повернувся в Севастополь на ремонт, ракета не влучила прямо в борт, я так розумію. Був підрив безпосередньо біля корабля, пошкодило систему озброєння на цьому фрегаті.

І саме цікаве, що вони навіть збили свій власний літак прямо біля берега, який здійснював прикриття кораблів з повітря. Отаке було перше застосування", – підсумував він.

Нагадаємо, що 3 квітня 2022 року російський фрегат "Адмірал Ессен" був підбитий біля Одеси ракетою берегового ракетного комплексу "Нептун".

Раніше командувач ВМС Олексій Неїжпапа пояснив стратегічне значення Севастополя для окупантів. Також Неїжпапа розповів, чому острів Зміїний був важливим для Росії.

Крім того, він пояснив, чому затопили славнозвісний фрегат "Гетьман Сагайдачний" і чи був шанс його врятувати.

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