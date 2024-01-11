Не "Москва": в ВМС рассказали о первом использовании ракеты "Нептун"

Впервые ВМС ВСУ ударили ракетами отечественного производства "Нептун" по фрегату "Адмирал Эссен", когда он подошел очень близко к украинскому побережью.

Об этом рассказал командующий Военно-морскими силами вице-адмирал Алексей Неижпапа в интервью "УП".

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"Первое применение "Нептуна" было, когда фрегат "Адмирал Эссен" подошел очень близко к нашему берегу. И за ним шли еще десантные корабли вдоль Тендровской косы", – вспомнил Неижпапа.

По его словам, вражеские корабли совершали так называемые демонстрационные действия.

"Для чего это было сделано? Чтобы подразделения морской пехоты и другие, на тот момент стоявшие на берегу, постоянно готовились к десанту, чтобы не дать возможности эти бригады перебросить на Николаевское направление или на сторону Вознесенска на помощь. Враг хотел держать нас в постоянной напряжении, что вот-вот готовится высадка десанта", – объяснил командующий ВМС.

Неижпапа напомнил, что в первые дни великой войны россияне нагло подводили свои корабли под Одессу, выполняли прямо по городу из палубных пушек выстрелы, обстреливали гражданские объекты.

"Понятно было, что прямо сейчас не будет никакой высадки десанта, потому что условия не созданы. Но они постоянно это повторяли, десантные отряды выстраивались в строй, двигались в сторону Одессы с кораблями огневой поддержки... Но мы понимали, что это чисто демонстрационные действия", – вспоминает вице-адмирал.

По его словам, когда близко к берегу подошел вражеский фрегат "Эссен", наши защитники решили попробовать, на что способны ракеты "Нептун".

Фрегат "Адмирал Эссен"/ Фото иллюстративное / Фото: Facebook/Оперативное командование "Юг"

Неижпапа признал, что первые пуски не были столь удачными, как по крейсеру "Москва", но тогда впервые был поврежден российский фрегат.

"Было там несколько "двухсотых" у них на борту, насколько мне известно. Корабль срочно вернулся в Севастополь на ремонт, ракета не попала прямо в борт, я так понимаю. Был подрыв непосредственно у корабля, повредило систему вооружения на этом фрегате.

И самое интересное, что они даже сбили свой собственный самолет прямо у берега, который совершал прикрытие кораблей с воздуха. Таково было первое применение", – подытожил он.

Напомним, что 3 апреля 2022 года российский фрегат "Адмирал Эссен" был подбит у Одессы ракетой берегового ракетного комплекса "Нептун".

Ранее командующий ВМС Алексей Неижпапа объяснил стратегическое значение Севастополя для оккупантов. Также Неижпапа рассказал, почему остров Змеиный был важен для России.

Кроме того, он объяснил, почему затопили знаменитый фрегат "Гетман Сагайдачный" и был ли шанс его спасти.

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