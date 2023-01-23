"Не вирішує проблему, коли у росіян тисяча": Зеленський про постачання Україні кількох десятків танків

Зеленський наголосив, надання навіть невеликої кількості танків покаже, що весь світ з нами.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ потрібні не кілька десятків танків, адже в Росії, яка розпочала повномасштабну війну, у рази більше цієї техніки. 10-50 танків, обіцяних різними країнами Україні, "не вирішить проблему" на полі бою.

Таку заяву президент зробив в інтерв’ю німецькому телеканалу ARD, яке цитує його пресслужба.

Втім, за словами українського президента, надана техніка, хоч і в невеликій кількості, зіграє іншу важливу роль – покаже єдність світу і мотивуватиме українських військових на боротьбу проти агресора.

"Ви маєте чітко розуміти: коли проти нас російська армія, в якої тисяча танків… Там просто нема кому воювати, вони бояться, вони немотивовані й це плюс нам. Але коли у них тисяча танків, жодна країна рішенням, що вони нам дають 10-20-50 танків не вирішує проблему. Вони роблять тільки одну дуже важливу справу – мотивують наших воїнів боротися за їхні ж цінності. Бо показують, що увесь світ з тобою. У мене є 10 танків – візьми всі, у мене є 100 танків – візьми всі, у мене є один танк – я тобі його віддаю", - висловився Зеленський.

Крім того, він зазначив, що цінує все, що зробили Штайнмаєр, Шольц, Бундестаг. Водночас, говорячи про Leopard 2, які все ще не наважилася передати Німеччина, президент сказав, що "якщо хтось хвилюється, ці танки не поїдуть по території РФ". За його словами, Україна захищається від російського агресора і її не цікавить чужа земля.

"Ти можеш дати "Leopard"? Ну дай. Ми ж не наступаємо. Ці "Леопарди", якщо хтось хвилюється, не поїдуть по території РФ. Ми захищаємося. Нас не цікавить їхня земля, люди… В тебе є ці "Леопарди" чи у вас змагання в риториці? Якщо є "Леопарди" – дай. Якщо Bradley дали американці 20 в пакеті, німці дали Marder – 20. І я був дуже вдячний. Але після заяви про танки, мовляв, "скільки ти даси, стільки я дам", у мене виникає питання: значить, ви могли дати Marder більше, і просто дали 20, бо американці дали 20 Bradley?", - заявив український лідер.

Також Зеленський прокоментував закиди щодо можливостей України підтримувати й обслуговувати танки Leopard, сказавши, що "і до ковіду теж ніхто не був готовий".

"Звичайно, інфраструктурно ми можемо бути зараз неготові, бо у нас немає на озброєнні "Леопардів". Так і є. Але до ковіду теж ніхто не був готовий. Це не означало, що не треба шукати вирішення проблеми… Не треба говорити, що щось не готове, хтось не готовий, що українцям потрібно ще 80 років, щоб зрозуміти, що таке танк", - підсумував президент.

Танки Leopard 2 для України

20 січня під час засідання у форматі "Рамштайн" союзники не дійшли згоди щодо постачання Україні танків Leopard німецького виробництва.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розкритикував Німеччину за зволікання із передаванням Україні танків Leopard 2. Він наголосив, що війна тут і зараз й техніка потрібна Україні терміново.

Моравецький заявив, що Польща створить "меншу коаліцію" країн, які готові пожертвувати Україні частину свого сучасного обладнання та сучасних танків, якщо Німеччина все ж не погодиться відправити 14 Leopard 2, які анонсував Києву президент РП Анджей Дуда.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок сказала, що вони не заборонятимуть іншим країнам передавати Україні танки Leopard 2.

Своєю чергою, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус 22 січня заявив, що незабаром буде ухвалено рішення про те, чи відправляти танки німецького виробництва Leopard до України.

Коментуючи це питання, канцлер Німеччини Олаф Шольц у неділю, 22 січня, заявив, що його держава вирішує про передавання Україні танків. Проте є умова - це повинно відбутись у координації зі союзниками, зокрема США.

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