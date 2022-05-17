Окупанти цілеспрямовано руйнують лікарні на Луганщині - Денісова

Російські окупаційні війська порушують права жителів України на життя та медичну допомогу.

У Луганській області зруйновано та пошкоджено всі медичні заклади. Регіон постійно зазнає ударів від російської армії.

Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"Кілька днів під прицільними обстрілами перебуває Сєвєродонецька лікарня. Останнього разу, за повідомленням голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, впродовж кількох години рашисти випустили по ній до 10 снарядів. Втім, незважаючи на вкрай небезпечні умови праці, заклад продовжує лікувати поранених", - зазначила вона.



За її даними, до початку війни медична допомога тут надавалась близько 300 пацієнтам, тепер лише 100.

Нагадаємо, очільник Луганської ОВА показав відео обстріляної окупантами лікарні у Сєвєродонецьку.

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