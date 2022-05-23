Окупанти вбили в Україні понад 4,5 тис. мирних мешканців, серед них 232 дитини – Венедіктова

Військові злочини Росії підтверджуються вітчизняними та міжнародними розслідуваннями, а також журналістськими розслідуваннями.
Від початку повномасштабного вторгнення Росії до України, від рук російських окупантів загинуло мінімум 4600 мирних жителів, з них 232 дитини.
Про це повідомила Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова під час відкриття у понеділок виставки Russia War Crimes House у будівлі, яка багато років була російською домівкою в Давосі, пише "Інтерфакс-Україна".
"Типові для звірств злочини з боку Збройних сил РФ, задокументовані слідчими та прокуратурою, говорять про умисну жорстокість і насильство щодо мирних жителів", - наголосила вона.
Вона також підкреслила, що ці цифри не включають дані з тимчасово окупованих територій.
Нагадаємо, російський військовий вперше зізнався слідчим у вбивстві мирного українця.
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