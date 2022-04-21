Окупанти завдали трьох ракетних ударів по Дніпропетровщині - голова ОВА

Вони обстріляли залізничну інфраструктуру.

У Дніпропетровській області російські окупанти обстріляли залізничну інфраструктуру.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Як йдеться в повідомленні, окупанти завдали трьох ракетних ударів. Внаслідок обстрілів було зруйновано залізничне полотно і контактна мережа. Тож наразі не відомо, чи можливо буде відновити рух потягів.

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"У нас три ракетні удари по залізничній інфраструктурі у Новомосковському районі. Всі живі. Вщент розтрощене залізничне полотно і контактна мережа. Поки не зрозуміло, чи зможемо відновити рух", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, російські окупанти в ніч проти 21 квітня обстріляли з "Ураганів" Зеленодольськ у Дніпропетровській області.

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